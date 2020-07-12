【中印衝突】印度亦打台灣牌？ 印度對美資深外交官據報將駐台

印度亦打台灣牌？ 正值中印關係緊張之際，內地環球網引述《印度快報》消息，印度將派一名負責處理印美關係的資深外交官擔任新的駐台北代表。報道稱，在中印發生邊境衝突之際，此舉被解讀為印度提升與台灣關係的強勁推動力。

報道指，該名外交官是現任印度外交部聯席秘書達斯（Gourangalal Das），能說流利的普通話，2001至2004年曾派駐北京。這一任命預計很快就會正式宣布，或成為代表印度駐台的最高使節。

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曾派駐北京 專研洞朗對峙後中印關係

據了解，在中印發生邊境衝突後，印度多數智庫與戰略專家都不斷呼籲印度政府，提升印台實質關係。達斯曾受委託設立內部智庫當代中國研究中心，專門研究中印部隊洞朗對峙後的中國動態和中印關係，並在擔任印度外交部美洲司司長期間，促成印美關係不斷提升，被視為升級印度與台北關係的適合人選。

而針對目前的中印局勢，7月10日，中國駐印度大使孫衛東曾發表視頻談話，強調中印要做夥伴，不要做對手；要和平，不要衝突；要合作共贏，不要零和博弈；要信任，不要猜忌；要前進，不要後退。

孫衛東表示，雙方應牢牢把握兩國領導人共識，落實好特代通話共識，聚焦友好和合作，化解猜忌和疑慮，妥善處理分歧和敏感問題，克服當前中印關係面臨的挑戰，推動兩國關係重回健康穩定的正確軌道。

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