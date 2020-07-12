貴州巴士墮水庫釀21死 警：司機厭世 不滿承租公房被拆

貴州安順市一輛載有學生的巴士，上周二（7日）衝落水庫，釀成司機等21人死亡、15人受傷。警方今日通報，稱52歲的張姓司機因生活不如意、對拆除其承租公房不滿，為製造影響而酒後犯案。

安順市公安局稱，張姓司機駕駛期間，未受到其他人員肢體和語言的干擾，而涉事巴士符合國家標準，無機械性故障。事發當天，司機曾聯繫其女友，流露出厭世情緒，並在駕駛中途曾飲白酒。隨後巴士駛至虹山水庫大壩時，先是降低車速，躲避來往車輛，後突然轉向加速，橫穿5條行車線，撞毀護欄，衝入水庫。

貴州安順載有學生巴士衝落水庫 已釀21死、15傷（附出事一刻片段）

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警方表示，司機2016年與妻子離婚後，租住其姐姐女兒的房子。張常感嘆家庭不幸福，生活不如意。而他在西秀區柴油機廠工作時分到一套40平方米自管公房，為自管公產承租人，2016年列入棚戶區改造，據規定今年他與西秀區住建局簽訂補助協議，協議補償72542.94元，未領取。事發當日，司機到所承租的公房處，看到該公房將被拆除，對此表示不滿。

安順政府表示，調查組將進一步深入調查，房屋拆除和接訪接訴過程中如有違法違紀行為，將依法依紀嚴肅處理。

另外，對於網傳司機女兒因高考失利投湖自殺，警方表示，調查發現司機無女兒，僅與前妻育有一子，今年25歲。網傳內容為謠言，公安機關已立案調查。

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