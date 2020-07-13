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【中美角力】不僅針對TikTok　白宮顧問稱特朗普也將對WeChat強硬

即時中國 09:58 2020/07/13

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【中美角力】不僅針對TikTok　白宮顧問稱特朗普也將對WeChat強硬

中美關係緊張升級之際，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）香港時間周一（13日）表示，預期總統特朗普會對抖音國際版TikTok、與騰訊  （00700） 旗下微信（Wechat）等應用程式祭出強硬行動。

特朗普上周表示，為回應中國處置新冠疫情不力，考慮禁止短影音平台TikTok。

納瓦羅：資料會進那些給孩子們歡樂的應用程式

納瓦羅今天接受霍士新聞（Fox News）訪問時主張，美國人必須了解「資料進入那些給孩子們莫大歡樂的行動應用程式...就會直接進入中國的伺服器，直接給中國軍方、中國共產黨」。

【中美角力】中國伊朗擬簽25年「兄弟協議」 恐為中美關係投震撼彈

中美迎來「關鍵一周」 傅瑩倡主動化解危機

他說，這些應用程式可用以竊取知識產權，「所以預期」特朗普會對此採取強硬行動。

增長迅速的TikTok隸屬中國的字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.），全球用戶近10億。

但TikTok尋求和中國創辦人劃清界線，不僅強調公司執行長為美籍，也多次否認與中國分享資料。

TikTok中國創辦人與劃清界線

隸屬騰訊旗下的微信用戶則超過10億。

納瓦羅也指控TikTok的新老闆、也就是迪士尼串流平台前負責人梅爾（Kevin Mayer）只是一個傀儡。

特朗普稱中美關係嚴重受損暫不考慮第二階段貿易協議 駐美大使籲客觀冷靜

【中美角力】胡錫進轉發美台軍售報道：解放軍能幾小時內拿下台灣

亞馬遜公司（Amazon.com Inc）10日發信以安全疑慮為由禁止員工在行動裝置使用TikTok應用程式，但之後又稱先前的郵件為誤發。

亞馬遜發言人後來告訴法新社，「目前我們並未改變有關TikTok的政策」。

【中美角力】特朗普密切關注TikTok微信 蓬佩奧：將確保中國不獲美國人信息

【TikTok香港】美國考慮禁抖音　趙立堅：不應選擇性地設置障礙

【中美角力】特朗普密切關注TikTok微信 蓬佩奧：將確保中國不獲美國人信息

【中美角力】美國陸軍封殺抖音TikTok 此前曾用來募兵

責任編輯：鄧國強

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

 

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科技戰 知識產權 貿易戰 納瓦羅 特朗普 中美貿易戰 疫情 中美關係 知識產權 美國

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