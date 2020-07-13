▲ 【中美角力】不僅針對TikTok 白宮顧問稱特朗普也將對WeChat強硬

中美關係緊張升級之際，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）香港時間周一（13日）表示，預期總統特朗普會對抖音國際版TikTok、與騰訊 （00700） 旗下微信（Wechat）等應用程式祭出強硬行動。

特朗普上周表示，為回應中國處置新冠疫情不力，考慮禁止短影音平台TikTok。

納瓦羅：資料會進那些給孩子們歡樂的應用程式

納瓦羅今天接受霍士新聞（Fox News）訪問時主張，美國人必須了解「資料進入那些給孩子們莫大歡樂的行動應用程式...就會直接進入中國的伺服器，直接給中國軍方、中國共產黨」。

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他說，這些應用程式可用以竊取知識產權，「所以預期」特朗普會對此採取強硬行動。

增長迅速的TikTok隸屬中國的字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.），全球用戶近10億。

但TikTok尋求和中國創辦人劃清界線，不僅強調公司執行長為美籍，也多次否認與中國分享資料。

TikTok中國創辦人與劃清界線

隸屬騰訊旗下的微信用戶則超過10億。

納瓦羅也指控TikTok的新老闆、也就是迪士尼串流平台前負責人梅爾（Kevin Mayer）只是一個傀儡。

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亞馬遜公司（Amazon.com Inc）10日發信以安全疑慮為由禁止員工在行動裝置使用TikTok應用程式，但之後又稱先前的郵件為誤發。

亞馬遜發言人後來告訴法新社，「目前我們並未改變有關TikTok的政策」。

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責任編輯：鄧國強

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