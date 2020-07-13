【港區國安法】華爾街日報：美國制裁不考慮衝擊聯繫匯率

▲ 華爾街日報：美國就國安法制裁不考慮衝擊聯繫匯率

美國《華爾街日報》報道，美國考慮就中國近期在香港施行《港區國安法》等舉動祭出制裁，但選項有限。報道引述美國官員和分析家指出，對香港金融體系採取重大行動的話，恐會傷及美國、西方國家及香港企業和消費者。若對中國官員祭出更具針對性的制裁，以及對香港製產品採取貿易措施，對於北京將香港納入中國政治和安全體系，幾乎不會造成任何影響。

知情人士告訴《華爾街日報》，美國政府官員9日在一場白宮會議中商討香港計劃。官員本週將再度集會，並可能宣布制裁或其他措施。美國財政部9日以涉及重大人權侵犯為由，以凍結資產制裁新疆黨委書記陳全國等4名中國官員。中國外交部表示美方嚴重損害美中關係，並揚言將對「在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人」採取對等措施。

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中美雙邊因新冠病毒疫情、貿易、港區國安法、以及中國被控在新疆地區侵犯維吾爾少數民族人權等議題而緊張升高，美國政府昨天警告美國公民，在中國務必要更加小心。稍早有其他美國媒體報道，華府高層顧問考慮削弱港幣釘住美元的匯率機制，不過這個想法似乎沒有獲得支持。

《華爾街日報》也報道，華府一名高階官員說，至少近期不考慮這方面行動。此外，許多美國經濟官員將不贊成在疫情使得全球經濟陷入低迷之際，祭出新的重大金融制裁措施。路透社上週報道，中國國營銀行已在修改應急方案，以因應美國的制裁威脅。

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責任編輯：游昊雲