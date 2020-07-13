▲ 【中美角力】特朗普不啟第二階段中美貿易談判 美企「晴天霹靂」

美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間上周五表示，中美關係已因新冠疫情嚴重受損，因此暫不考慮開展第二階段中美貿易談判。這意味美國現時對中國產品徵收的額外關稅，很可能長期維持，這對美國進口商等美企而言，是一個噩耗。

《華爾街日報》報道指，中國駐華盛頓大使館的一名發言人暫未回覆記者的置評請求。

特朗普稱中美關係嚴重受損 暫不考慮第二階段貿易協議 駐美大使籲客觀冷靜

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特朗普在空軍一號上對記者表示，「我現在不考慮這個問題（第二階段中美貿易談判）」。他並批評了中國對新冠疫情的應對，稱「中國本可以阻止疫情，他們本可以阻止，但他們沒有那樣做」。

第一階段協議已達履行 遑論第二階段談判

報道指，美國和中國1月份簽署貿易協議時，雙方將之描述為第一階段協議，表示隨後將開啟新的談判，以在第二階段或者是第三階段達成更廣泛的協議。

不過，全球排名前兩位的這兩個經濟體從未為第二階段談判設定時間表，隨著全球各國艱難應對疫情，貿易談判很快就被蒙上陰霾。

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疫情造成的經濟影響也導致中國越來越不可能實現第一階段協議中約定的擴大購買美國商品的目標，這令人們進一步懷疑新談判的前景。

美國全國商會執行副總裁兼國際事務主管薄邁倫（Myron Brilliant）稱，在第一階段貿易協議得以落實且美中關係整體環境改善之前，期望啟動第二階段貿易協議談判是不現實的。

不開啟次階段談判 意味美對華關稅長期維持

對於第二階段貿易協議，中國政府官員的反應一直有些冷淡。他們認為，美方要求中國政府削減國內企業補貼、縮減國有企業規模及放鬆政府對經濟的控制，這些要求對於中方而言並沒有什麼好處。

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特朗普暫緩美中第二階段貿易談判的上述言論也意味著，美國不太可能很快取消對中國輸美商品徵收的關稅。美國對中國每年價值約3,600億美元的輸美商品徵收關稅。按照兩國1月份協議的規定，美國政府將價值約1,100億美元中國商品的關稅稅率從15%降至7.5%，而對其餘商品的關稅稅率則保持在25%。

關稅必須由美國進口商直接支付，而進口商通常會把將這方面成本轉嫁給消費者。很多進口商反對這樣的關稅措施並對關稅仍然有效感到不安，理由是此類措施不太可能促使中國改變政策，但卻對美國企業造成了傷害。

美企「硬食」關稅 成為了大輸家

全美零售商聯合會（National Retail Federation）負責政府關係的高級副總裁David French稱，「政府不想解決美國企業和消費者支付的高額關稅，也不想解決一些出口行業面臨的高貿易壁壘，這讓我們深感失望」。

特朗普曾將結束貿易失衡作為2016年總統競選的核心內容，並從2018年開始對中國商品徵收一系列關稅，以施壓北京做出讓步。

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責任編輯：鄧國強

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