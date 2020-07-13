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【中美角力】南海角力不斷 解放軍報：美在南海軍事挑釁注定徒勞無功

國情動向 12:48 2020/07/13

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中美南海角力持續升級，日前罕有在南海同時軍演，美國據報本周發布南海局勢升級有關的聲明。《解放軍報》繼昨日刊文表示要「做好隨時打硬仗、打勝仗的準備」，今日再發文直指，美國在南海的軍事挑釁注定徒勞無功。

解放軍本月初在在西沙群島海域軍事演習。美國國防部發聲明稱中國在爭議海域軍演，不利緩解緊張局勢與維持穩定後，美軍亦派兩艘航母前往南海軍演，據稱是美國海軍今年最大規模演習，亦是美軍2014年以來首次在南海舉行雙航母演練。越南亦抗議中國在南海舉行軍事演習。

【中美角力】中美罕見同時南海軍演！美國雙航母6年來首聚南海演習

【中美角力】美國關注中國南海軍演 稱破壞地區局勢穩定

《解放軍報》今日發表文章，稱西沙群島是中國的固有領土，不存在任何爭議，中國軍隊在西沙群島有關海域軍演是中國主權範圍內的事，正常且正當，又指多數域內國家都能正確看待中國軍隊正常的演練。

文章批評，美國作為域外國家，一邊無理指摘中國在家門口正常軍事演練，一邊不遠萬里跑到南海大規模軍事演習，批評美國「雙標」言論掩蓋不了其推動南海「軍事化」、破壞南海和平穩定的真實面目。文章斥美軍頻繁派軍艦戰機進入南海大搞軍演和巡航，甚至派艦機闖入其他國家海空域開展抵近偵察和「航行自由行動」，侵犯沿岸國主權安全，破壞南海和平穩定和良好秩序，才是影響南海局勢穩定的根本原因。

【中美角力】解放軍7月1日西沙演習前 美軍雙航母戰鬥群菲律賓海行動（更新版）

文章強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，促美停止在南海地區的各種軍事冒險和挑釁行為。最後稱「中國人民信理不信邪，不惹事也不怕事」，不會屈從於任何外國的武力威懾與脅迫。中國軍隊將繼續堅定履行防衛職責，採取一切必要措施捍衛國家主權安全。

菲籲中國遵守南海仲裁案裁決

另外，昨日是南海仲裁案公布裁決4周年，菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）發聲明，呼籲中國遵守當年裁決，強調裁決不容妥協。

海牙常設仲裁法院在2016年7月12日，就菲律賓提出的南海仲裁案作出裁決，裁定中國在南海主張的「九段線」並沒有法律依據，中國在南海不存在「歷史權利」，又批評中國在南海填海造島，破壞海洋環境。中國政府一直不承認裁決。

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