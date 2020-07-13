【港區國安法】歐盟今開會談香港局勢 德國總統：港區國安法長期影響中歐關係

▲ 歐盟今開會談香港局勢 德國總統：港區國安法長期影響中歐關係

歐盟各國外長今將開會討論如何因應香港局勢，會前德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）接受德國第二電視台（ZDF）訪問時批評，《港區國安法》顯然雙重違背了國際法，首先是香港基本法，其次是中國對國際社會的承諾和簽訂的國際條約，即1984年的中英聯合聲明，警告將對歐中關係帶來長期衝擊。

他指出，德國、整個歐盟加上七大工業國集團 （G7）不約而同對香港局勢表達高度憂心，這種情況並不常見。他表明，中國必須明白，「我們不是只有現在感到不滿而已」，如果國安法照原訂計劃實施，「對中國與歐洲和西方的關係將有長期性的負面影響」。他強調，這樣的改變不符合中國利益，「因此我仍希望中國有可能改變想法」。

德國是歐盟今年下半年的輪值主席國，德國外長馬斯（Heiko Maas）接受媒體集團RND訪問時透露，13日舉行的歐盟外長會議將討論港區國安法對歐中關係的影響，屆時可望提出建議。他呼籲歐盟成員國，對香港問題採取一致立場。為反制《港區國安法》，德國與法國已建議歐盟禁止向香港出口催淚彈等設備，並提供港人獎學金和政治庇護。

【港區國安法】華爾街日報：美國就國安法制裁 不考慮衝擊聯繫匯率

【港區國安法】澳洲移民簽證新政 不保證港人獲永久居留權

值得注意，美國也考慮就《港區國安法》等舉動制裁中國。不過，《華爾街日報》引述美國官員和分析家指出，制裁選項有限。若對香港金融體系採取重大行動的話，恐會傷及西方國家及香港企業消費者。若對中國官員祭出更具針對性的制裁，以及對香港製產品採取貿易措施，對於北京將香港納入中國政治和安全體系，幾乎不會造成任何影響。

在北京，外交部曾表示，《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義，對中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力。然而，香港財政司司長陳茂波卻表示，金融業界普遍認同《港區國安法》立法，有助香港恢復秩序，有利營商。

【港區國安法】澳洲欲「接收」香港移民 中方或兩招打痛澳洲

【港區國安法】中方以「搬石砸自己腳」批澳洲移民新政 暗示報復

【港區國安法】美方曾建議打擊聯匯制度？中港有能力保聯匯穩定

【港區國安法】澳洲總理：是否給港人避風港移民計劃 是澳洲主權事務

責任編輯：游昊雲