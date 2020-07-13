網曝國家儲備糧摻雜「篩下物」 中儲糧調查（有片）

受新冠肺炎疫情、水災、蝗蟲威脅等影響，糧食議題引人關注。惟內地近日網傳國家儲備糧出現質量問題，一段流傳影片稱，黑龍江某直屬庫的存糧，有水泡糧、摻雜著大量「篩下物」，引發輿論熱議。中儲糧集團昨日表示，已派出調查組到當地調查，如問題屬實會嚴肅處理。

網傳影片中，一名女子自稱花上千萬，以接近2000元人民幣一噸買到的儲備玉米，有嚴重的質量問題，摻雜著大量「篩下物」。「篩下物」即是從糧食中篩出來的垃圾碎渣，片中女子隨手掏出一把糧食，都有灰土垃圾等碎渣。她又稱，糧食中又摻有「酒精糧」，即因存放時間長或保存不當而品質嚴重下降，不可食用，而用來生產工業酒精。

中儲糧黑龍江分公司表示，監測到一段影片反映肇東直屬庫租賃的收儲庫點——青岡榮昌現代農業發展有限公司，所拍賣銷售的一次性儲備玉米有質量問題。中儲糧高度重視，昨日派出調查組趕赴當地開展調查。如問題屬實，將依規依紀依法對相關責任人嚴肅處理，並向社會公布相關情況，歡迎社會各界繼續監督。

【蝗蟲災害】黃脊竹蝗入侵雲南普洱市 波及10萬畝地有蔓延趨勢

【長江暴雨】内地27省洪水3400萬人受災 多地洪峰超98年長江水災

【糧食危機】11部門聯手遏制蝗蟲爆發成災 提出要「蟲口奪糧」

【新冠肺炎】中國農業部：疫情或引發新一輪全球糧食危機

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道