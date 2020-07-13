▲ 【BNO】劉兆佳：英BNO新政只為錢 對「新香港論」毋須認真

港區國安法的訂立，演變為激烈中英角力，英國首相約翰遜稱為BNO香港人提供入籍英國途徑，中方強調將反制。全國港澳研究會副會長劉兆佳接受媒體訪問時指，英國只是瞄準香港人的資金，不相信很多人會移民英國；他直言，BNO擴權、與一些人提出的海外建設「新香港」一樣，實在毋須太過理會。

劉兆佳接受鳳凰網專訪時被問及，有媒體說英國爲香港的BNO的持有者開綠燈，歡迎他們移民去英國；也有人說要在海外建立一個「新香港」，您覺得這樣的說法和做法對香港將來的發展會産生什麽樣的影響呢？

劉兆佳：香港成功有歷史條件 不可複製

劉兆佳直指，「這些動作根本不需要過度認真對待」。他首先談及一些人聲言要在海外建設「新香港」：

要成立香港，你很難在別的地方建立另外一個香港。香港之所以成功，它有很多條件，包括一些歷史條件，特別是它跟中國的關係是聯繫起來的，不是隨便在把別的地方就可以搞出另外的香港來。

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他又說，其實在97年之前、跟中英談判現場期間，已經有人說要在另外地方建立一個所謂「新的香港」，結果也是無疾而終。

至於BNO的問題，劉兆佳也稱，「我想也不需要太過理會」：

第一就是英國這樣做就是讓一些BNO持有人，有機會成爲英國公民的。但英國真正希望做的是吸收香港現有的人才跟資金到英國去，支持英國現在非常困難的經濟，我也不相信很多香港人真的會到英國去定居、工作或者是投資。

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但他指出，BNO擴權其實違反了英國過去跟中國的協議，因爲根據中英過去的協議，BNO只是旅遊證件，沒有居留權，所以中國才接受BNO的安排。「假如推翻這個協議，讓BNO持有人有機會取得英國國籍，我想中國政府必會有反制的措施」。

英國只想要香港資金 沒有太多香港人會移居英國

劉兆佳又謂，假如BNO 持有人利用BNO 這種安排來取得英國國籍，他的英國國籍在香港、在中國也不會被承認。

我自己的看法，英國其實是趁香港人對香港國安法憂慮的情況下，希望利用BNO這個安排一方面表示英國對香港人擁有所謂的道義、道德責任，但更重要的是爲它自己國家實際利益考慮，希望利用香港人短暫的一些不安的情緒來吸收英國的一些人才跟資金。 我想經過一段時間之後，很多企業、大部分香港人還是認爲他們的發展機會還是主要是在香港、內地和亞洲，而不是在一個越來越經濟困難的西方世界。所以我不認爲BNO這個計劃需要非常認真對待，因爲我不相信很多香港人特別是香港人才，會真的利用BNO機會跑到英國去。



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責任編輯：鄧國強

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