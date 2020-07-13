【華為5G】爭取繼續供貨華為　台積電傳已向美提交意見書

美國政府頒布最新華為禁令後，業界最晚可在7月14日前，針對禁令提出意見，台灣媒體引述消息指，半導體代工廠台積電(TSMC)已向美方提交意見書，尋求恢復向華為供貨；台積電不評論相關消息。

華為是台積電的第二大客戶，比重僅次蘋果。台積電已依循美國5月15日的新出口禁令，停止接受華為旗下海思半導體的新訂單，並在120天寬限期內趕工交貨。

台積電董事長劉德音上月在股東會上曾稱，將持續觀察美方設立禁令的目的，以及禁令的執行程度，暗示會尋求方法向華為供貨。他表示，如果沒有海思訂單，台積電其他客戶都很想來填補這一產能空缺，但仍希望不要發生，如果發生也會很快補上這一缺口。

業界解讀，台積電遞交意見書不脫劉德音的論調，也顯示中美摩擦延續的情境下，台積電面對美中兩大國之間，仍需尋找最好的方案。

此外，高通也傳出同樣提交了意見書，據了解，高通和華為正緊密合作，華為每年會向高通購買大量晶片。

據美國商務部5月公布的華為禁令，美方要求任何企業供貨含有美國技術的半導體產品給華為，須先取得美國政府的出口許可，並設120天寬限期。美國商務部於7月14日前收集各方意見，其後可向美國申請有關許可。

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責任編輯：蒯宇澄

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