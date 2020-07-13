▲ 【長江暴雨】「怪獸梅雨」是今年洪水元兇 央視百小時直播慘烈災情（附直播連結）

內地南方各省自今年6月以來迎來超強雨勢，長江流域的降雨量已超越1998年同期紀錄。中央氣象台更連續40天發佈暴雨預警，成為2007年開始進行暴雨預警以來歷時最長的一次。暴雨天為何停不了？氣象專家指出，梅雨－－初夏冷暖氣流交鋒引發的暴雨提早到臨等多個因素一同發生，才導致此次嚴重洪災。他更形容，目前的是一場「怪獸梅雨」。

央視截至周一（13日）中午，已接近100小時直播各地嚴峻災情。而水利部副部長葉建春表示，已有33條河川發生超過歷史紀錄的洪水。 【點擊看央視直播各地災情】

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國家氣候中心首席預報員王永光表示，引發此輪暴雨天氣的是一頭「怪獸」，也就是梅雨。具體而言，今年入梅偏早和梅雨鋒偏強，是長江中下游梅雨期降雨異常偏多的原因。



王永光指出，今年江南地區的梅雨比往年偏早了7天，而梅雨的「主戰場」——長江中下游地區在6月9日就已經入梅。他分析，今年南海夏季風爆發時間偏早，並且6月中上旬西太平洋副高脊線位置偏北，二者共同導致長江中下游地區入梅偏早。

國家氣象中心專家：今年梅雨來得早



此外，這頭「怪獸」還從其他地方獲取能量，導致梅雨鋒偏強。2019年秋季發生了一次弱「厄尔尼諾現象」，同時北印度洋海溫異常偏暖，導致西北太平洋副熱帶高壓顯著偏強。



與此同時，中高緯度經向環流發展、冷渦活躍，冷空氣在向長江中下游地區移動過程中爆發偏強。冷暖空氣在長江中下游交匯，致使梅雨鋒偏強，長江中下游地區降水也明顯偏多。

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中央氣象台首席預報員馬學款則說，這波強降雨天氣主要與今年6月以來的大氣環流形勢有關。

他表示，對中國影響巨大的副高，是一個穩定而少動的暖性深厚天氣系統。其周邊西北側的西南氣流正好是向暴雨區輸送水汽的重要通道。

未來一段時間 長江流域的壓力並不會減輕



具體來說，今年6月以來，副高比往年同期勢力偏強，其週邊的西南氣流將來自孟加拉灣或中國南部海區的充沛水汽輸送到中國南方；同時，北方的冷空氣活動也比較頻繁，造成了冷暖空氣在南方地區持續交匯的局面，由此導致強降雨過程頻繁而持續發生。

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馬學款還說，即使雲雨帶東段會在7月中下旬北移，但對長江流域的壓力並不會減輕，長江中上游地區的明顯降水依然會對流域水庫湖泊帶來威脅。

國務院政策例行記者會今天圍繞著防洪相關議題，水利部副部長葉建春在會中表示，已有33條河川發生超過歷史紀錄的洪水。

6月以來中國共有433條河川超越警戒水位

葉建春指出，6月以來中國共有433條河川超越警戒水位，其中109條河川超過「保證水位」（最高防洪水位），33條河流則發生超過歷史紀錄的洪水，長江、黃河上游、珠江流域西江和北江、太湖等先後發生洪水，且目前洞庭湖、鄱陽湖和太湖水位仍處於超越警戒狀態。葉建春強調，目前長江、太湖流域防汛形勢嚴峻。

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應急管理部副部長鄭國光在記者會中提到，目前洪災主要集中在長江和太湖流域，部分省區中小水庫、中小河流堤防發生險情，累計已緊急轉移224.6萬人次，有27省（區、市），3789萬人次受災，已有141人死亡或失蹤，倒塌房屋達2.8萬間。

責任編輯：鄧國強

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