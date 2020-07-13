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【長江暴雨】汛情告急 江西一孤島老幼急撤離 近3千青壯年回鄉抗洪（有片）

社會熱點 14:05 2020/07/13

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內地多省連日暴雨，長江中下游洪災嚴重，江西多處水位持續上升，一度傳出九江市江州鎮要「全鎮撤離」。九江當局昨（12日）稱全鎮撤離消息不實，撤離的為老弱病殘及部分堤壩周邊人員，青壯年都將繼續留守抗洪。由於當地勞動力不足，官方日前呼籲鄉親回鄉抗洪，截至昨晚已近3000人趕回江洲。

九江柴桑區江洲鎮位於江西、安徽、湖北三省交界處，是一座四面環水的孤島，因地理位置特殊，面對巨大的防汛壓力。昨日長江九江段水位已超出警戒線3米，且水位持續上漲。

居民：捨棄家園心情沉重

昨日一度傳出江洲鎮要「全鎮撤離」，惟九江當局之後否認，稱轉移對象為老幼病殘四類群眾，今日之前全部完成轉移；靠近北堤附近住戶則昨日轉移。而鎮上的青壯年勞動力繼續留守防汛。

撤離通知傳出後，江洲鎮的碼頭昨日擠滿等候的離開的居民，部分人帶著電單車、棉被、油等生活物品，大包小包的離開，有居民表示放棄家園心情沉重、不捨。

居民帶備生活用品撤離。

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據了解，江洲當地家常住人口僅7000多人，多為留守老人和婦女，實際全部可用勞動力不足1000人。江洲鎮防汛抗旱指揮部日前發信呼籲在外的18至60歲的鄉親回到江洲抗洪。內地傳媒報道，截至昨晚已有近3000人趕回家鄉抗洪。另外，早前解放軍武警官兵已有400多人抵達江洲鎮，支援防汛。

有報道稱，昨晚江洲展開為滲水堤壩排水的工程，負責的空軍隊伍，截至昨晚10時半總共1200多米，緩解燃眉之急。

責任編輯：林佩怡

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