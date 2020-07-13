【內地暴雨】南方汛情未完 水利部：北方後期或有區域性較大洪水

內地南方水災持續，長江和太湖流域汛情嚴峻，水利部預計，後期雨帶將會北移，淮河等北方河流或發生區域性較大洪水，要加強防汛準備。

水利部副部長葉建春今日（13日）表示，今年6月以來，全國共有433條河流水位超出警戒線，其中109條超出保證水位，33條河流超出歷史高位。長江、黃河上游、珠江流域的西江和北江、太湖都發生洪水。目前長江幹流監利以下河段以及洞庭湖、鄱陽湖和太湖仍超出警戒。

水部部調動2297座水庫，特別是三峽水庫等，共攔蓄647億立方米的洪水，有效降低長江中下游水位，令700多萬人免於轉移。又發布預警為人民轉移避險爭取時間。

北方流域多年未洪災 防汛能力偏弱

葉建春稱，中國即將進入「七下八上」（每年7月下旬至8月上旬是華北、東北等北方地區的雨季）防汛關鍵期，根據水利部跟氣象局會商預測，預計黃河中游、海河南系、松花江遼河、長江、淮河、太湖等流域，都有可能發生區域性較大洪水，長江和太湖現在水位已經較高，或會持續一段時間。

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當局將在做好南方防汛的同時，緊盯北方超標洪水、水庫失事和山洪災害「三大風險」，指導北方等地做好今年水旱災害防禦各項工作。他稱，北方這些流域多年未發生洪水，防汛意識和工程的能力都相對偏低、偏弱，故要盯得更緊。

責任編輯：林佩怡

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