▲ 【長江暴雨】受4路洪水夾擊 大洪峰最快明晨殺入武漢

長江暴雨不斷，長江三峽大壩抗洪能力再受考驗。剛渡過疫情侵襲不久的武漢，又遭洪水蹂躪，周日（12日）晚上8時，長江武漢關水位達28.76米，排歷史最高第四位。在多路洪水夾擊下，長江委水文專家分析，預計洪峰最早周二（14）日凌晨抵達長江武漢江段，抵達武漢關後水位在29米左右，為該站有水文記錄以來歷史第三位。

長江日報報道，長江水文網顯示，12日10時，武漢關水位達28.68米，超過1996年28.66米最高水位，排歷史最高第四位。長江委水文局預報，7月12日，長江中下游洪水洪峰正在通過城陵磯江段，繼而將通過漢口、九江、大通江段。

長江武漢關水位周日已達28.76米 歷史第四高

本輪洪水沿江主要控制站的洪峰水位，均將位居歷史前列，這也是今年入汛以來，長江武漢段迎來的最大洪水。

根據長江委水文局預測，預計洪峰最早在14日凌晨抵達長江武漢江段，抵達武漢關後水位在29米左右，流量達每秒5.8萬立方米。

▲ 4路洪水影響武漢示意圖。（長江日報圖片）

【長江暴雨】汛情告急 江西一孤島老幼急撤離 近3千青壯年回鄉抗洪（有片）

【長江暴雨】安徽茶企3千噸茶葉一夜被淹 損失近億老闆痛哭（有片）

長江委水文專家分析，長江武漢段洪水正受到4個方面影響，一是長江上游（宜昌以上）洪水，二是洞庭湖流域洪水，三是湖北境內沿江支流洪水，四是鄱陽湖流域洪水的頂托（高水位）影響。

「長江洪峰的形成比較複雜，受到區域性降水、上下游來水等多重因素疊加」，專家稱，此輪洪峰主要來源洞庭湖來水和長江中上游干流來水影響，其次是武漢下游鄱陽湖入江洪水的頂托。特別是洞庭湖來水最為明顯，12日18時，監測洞庭湖湖水進入長江城陵磯達每秒3.3萬立方米，而長江上游來水被三峽攔截後下泄流量已降至每秒1.9萬立方米。

武漢市防辦專家稱，和1998年長江上游來水形成洪峰不同，此輪洪水是在長江中游持續形成的高水位，並達到一定峰值。長江委自7月10日將長江水旱災害防御三級應急響應提升至二級。

【長江暴雨】「怪獸梅雨」是今年洪水元兇 央視百小時直播慘烈災情（附直播連結）

【長江暴雨】江西鄱陽湖將現大洪水 村民指災情比98年更慘烈（附央視直擊連結）

【長江三峽大壩】李克強一走貴州即山泥傾瀉活埋多人 慘烈畫面曝光（附直播影片）

【長江三峽大壩】武漢遇史上最強暴雨 央視直播鬧市變汪洋（附直播連結）

【長江三峽大壩】暴雨未停川貴又淺層地震 恐爆泥石流災害

【長江三峽大壩】暴雨不停重慶再告急 官方暗示洪水恐浸到4樓？（有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道