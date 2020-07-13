【中美角力】中國伊朗談25年戰略協議 「抱團取暖」破美圍堵

中美持續角力之際，中國擬和伊朗簽署長達25年合作協議的消息曝光，雙方據報將加強貿易投資和軍事安全層面的合作。這顯示北京和德黑蘭正打算「抱團取暖」，尋求突破華府的圍堵。

習2016年提出 近期獲伊朗總統內閣批准

據美國《紐約時報》取得的文件顯示，中國與伊朗將簽署長達25年的合作協議，中國將擴大在伊朗的投資及加強雙方軍事合作，換取低於市價的伊朗原油供應。

根據文件，中國將大幅增加在伊朗的投資，總值達4000億美元，涉及銀行、電訊、港口、鐵路等數十個範疇，中國則取得為期25年伊朗定期供應原油的合約。同時，兩國也可能有軍事上的合作，包括共同軍事演練及交換情報。

中國是伊朗最大的貿易伙伴，對華存在經濟依賴，伊朗則是中國「一帶一路」倡議的沿線關鍵國，伊朗的石油資源也有助支撐中國進口石油的需求。國家主席習近平在2016年初訪問伊朗時，兩國同意建立全面戰略夥伴關係，習近平期間提出，要在能源領域建立長期穩定合作關係，並在多個領域展開合作，包括基礎建設及金融等。據報正式當時習近平首次提出了這項25年計劃。

該計劃在過去4年並未推進，直到今年6月獲得伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）的內閣批准，不過還未得到國會通過，政府內閣也沒有公布協議內容。《紐約時報》的報道指，這份協議有18頁，被標記為「最終版本」，而且註明日期為2020年6月。

美經濟封鎖伊朗 多戰線圍堵中國

該計劃在近期曝光，或與美國持續對伊朗、中國兩國施壓有關。其中，美國與伊朗的衝突，在2018年5月特朗普撕毀伊朗核協議後就不斷升溫，今年初更因為蘇萊曼尼之死一度瀕臨開戰。美國對伊朗全面恢復的經濟制裁，針對能源、運輸和金融部門等，也禁止美國公司與各國公司和伊朗交易，基本上相當于伊朗被全面經濟封鎖。被美國孤立至此，伊朗不可避免地與中國走近，以轉移美國的經濟壓力並減輕全球孤立感。

至於中美方面，美國除在貿易方面與中國開戰外，兩國又在科技、金融、南海、台海等多戰線角力，近期美國又擬就港區國安法制裁中國，兩國「脫鉤」之勢加劇。與伊朗保持友好，一方面可擴展自身在中東地區的影響力，制衡美國在中東的勢力擴張，另一方面，儘管這將為中美關係增添新的摩擦點，但亦是對美國的圍堵伊朗政策造成重大打擊，中國亦可將伊朗制裁問題作為與美國談判的籌碼。

不過，該協議在伊朗政界也引發批評，認為當局會在經濟疲弱和被國際孤立的困境下，與中國達成「出賣」國家的協議，此外，自從新冠病毒大流行以來，伊朗的反華情緒也在上升。因此，這一合作計劃的前景還有待觀察。

但就如《華爾街日報》引述分析人士表示，這項協議旨在表明伊朗和中國都有西方之外的選項，即便其中涉及的很多項目永遠不會開花結果。

「這是一種意向的表達，」世紀基金會(The Century Foundation)研究員Dina Esfandiary說。「如今這是一種很有用的公關訊息。」

如今，中伊兩國已向美國傳遞「抱團」信號，美國如何回應值得留意。

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責任編輯：蒯宇澄

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