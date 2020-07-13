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【中美角力】中國宣布制裁美國宗教自由大使布朗巴克、參議員魯比奧等4人

國情動向 16:02 2020/07/13

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中美角力持續升級，中國今日（13日）宣布反制美國，就涉疆問題相應制裁美國一機構及4名個人，分別是美國「國會－行政部門中國委員會」，以及美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）、參議員盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）及眾議員史密斯（Chris Smith）。

美國早前宣布制裁中共中央政治局委員、新疆黨委書記陳全國等4名涉疆官員，凍結其在美資產，陳全國等3人更被限制簽證，其直系親屬亦無法入境美國。

【中美角力】美財長談制裁新疆4高官：將運用所有金融實力

回擊美國制裁涉疆官員

中國外交部上周表示，針對美方錯誤行徑，中方決定對在涉疆問題上表現惡劣的有關美國機構和個人採取對等措施。

左起：布朗巴克、盧比奧、克魯茲、史密斯

外交部發言人華春瑩今日宣布，針對美方的錯誤行徑，中方決定即日起對美國「國會－行政部門中國委員會」，及布朗巴克、盧比奧、克魯茲、史密斯實施相應制裁。

【中美角力】中國報復美方制裁新疆官員：將對等制裁美機構及個人

【中美角力】何謂「馬格尼茨基法案」？美國據此制裁新疆4高官

華春瑩稱，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權力、沒有資格橫加干涉。中國政府捍衛國家主權安全發展利益，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力，反對任何外部勢力干涉新疆事物和中國內政的決心，都堅定不移。

中方敦促美方立即撤銷有關的錯誤決定，停止任何干涉中國內政、損害中國利益的言行。中方將根據形勢發展作出進一步反應。

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