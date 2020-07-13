【A股急升】憧憬進一步納入富時羅素指數 滬指升1.77%再破今年頂

憧憬A股進一步納入富時羅素全球股票指數，滬深三大股市收市齊升1至3%。滬指收升59點或1.77%，報3,443點；深成指以全日高位14,149點報收，漲477點或3.5%，為2015年6月以來高位；創業板指亦漲破2,800點關，收飆110點或3.99%，報2,889點，連升8個交易日。兩市成交合共約1.67萬億元（人民幣，下同），連續8個交易日破萬億元。

今日北向資金全天凈買入68.5億元，上個交易日凈賣出43.93億元。盤面上看，農業板塊爆發；食品飲料、建材、醫藥、有色等板塊均走強。酒類股表現活躍；水利建設、生物疫苗等題材發力拉升。

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對於當前市場表現，粵開證券表示，後續市場大概率進入到震蕩階段。因為前期滬指快速突破3000點之後已經形成兩個跳空向上缺口，短期內有回補需求。同時，創業板指數已經進入到了2600-2900點箱體的下軌區，繼續上行也會面臨一定的震蕩。滬指這邊形成兩個缺口之後，3700點左右的阻力，所以市場短期會有一定的整固需求。

不過，招商證券表示，現階段A股運行階段，正好就是從流動性驅動向基本面驅動的轉折期，見頂信號尚未出現；業績改善的行業正增多，業績驅動的特徵將會越來越明顯。長遠看不同行業輪漲普漲的概率較大。

另一方面，富時羅素亞太區董事總經理白美蘭表示，首階段的A股納入富時羅素全球股票指數有不錯反應，9月後將考慮下一步納入計劃。她又稱，將科創板納入指數只是時間問題，等到時機成熟時自然就會納入。

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責任編輯：游昊雲