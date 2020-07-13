【疫情反彈】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）

香港新冠肺炎疫情反彈，市民或許要多購口罩應付防疫需要，目前市面口罩供應雖不似今年初般嚴重短缺，但質量或許良莠不齊。到底真假口罩點分辨？最實際是用實物測試，先用水再用火，買落回來的口罩能不能有效防新型肺炎，一試就知。

新型冠狀病毒引發的肺炎爆發，現在全世界口罩缺貨，但千辛萬苦撲到口罩，很可能都是買到假貨。到底真假口罩點分辨？最實際是用實物測試，先用水再用火，買落回來的口罩能不能有效防新型肺炎，一試就知。

【新冠肺炎疫情】港大前研究員指中國隱瞞疫情 中國重申勇於處理疫情（有片）

【新冠疫情】不因香港疫情變化而暫停 澳門續與港協商健康碼互認

現在大家都有一點口罩常識，知道要有效防肺炎，一定要買標明醫用外科口罩，同時最好有BFE、PFE、VFE等標準，先可以有效擋住病毒。問題是，現在不少黑心商人造假，標簽可以自己印上去，到手的口罩要知真偽，最好還是用實物測試。

外科醫用口罩則由外，中，內三層，而且每層都有自己特殊的作用。外面主要是阻水層，能防止外來的飛沫、液體噴濺；中層為過濾層，起到阻隔空氣中5μm顆粒大於90%，才可以阻擋病毒；內層為保濕層，保濕層大多是一層棉紗，起到吸濕作用，也讓佩帶更舒適。

【新冠肺炎】香港疫情大反彈 世衛譚德塞：全球疫情未達頂峰（有片）

【新冠肺炎】滬專家稱冬季或有疫情反彈風險 應儘量讓疫情可控

因此，口罩最重要是第一層和第二層。要知買來的口罩是否合符標準，首先是用水測試。

第一步：

把口罩翻過來，將深色面按下去，呈小碗狀，然後接一些水，只要不漏水的，說明你買的口罩是正品，如果很快就能看到水侵濕保濕層，則說明你買的口罩並非真正的外科醫用口罩。

將水滴落口罩面，若不透水即是可擋飛沫。

第二步：

據《星洲日報》引一名藥劑師稱，可以將三層式口罩的中間隔層拆下，用火燒來檢測真假。若是面紙類或其它劣質材質，中間隔層一燒就起火；若是經過靜電處理的類似紗布的中間隔層，在遇火時只熔不燒，以此簡單方式能辨別口罩的優劣質地。

以火燒口罩中間一層，若是經靜電處理，只是融化，而不是著火燒。

責任編輯：高青

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道