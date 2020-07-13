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【疫情反彈】鍾南山列3大傳染高危場所　排第一是電梯

社會熱點 17:34 2020/07/13

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【疫情反彈】鍾南山列3大傳染高危場所　排第一是電梯

新冠肺炎香港疫情大反彈，最令人憂慮是出現多宗感染來源不明個案。如何減少中招機會？中國傳染病學專家鍾南山曾提醒，在密閉空間裡，電梯是新冠肺炎病毒感染危險性最高的場所，其次依序是餐廳、辦公室。他呼籲，搭電梯一定要戴口罩，電梯（升降機）特別是按鍵要頻繁消毒。

中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、高級別專家組組長的鍾南山早前在訪問中表示，新型冠狀病毒的感染特點，與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）不一樣，而病毒變異使傳染毒力明顯增加。

密閉空間易播毒

鍾南山說，新冠肺炎症狀大多數還是典型的發燒、乏力，部分出現乾咳，少數有流鼻涕、鼻塞，還有少數有腸胃道症狀，還有個別的心肌、消化道、神經系統問題。

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他仍然強調，要預防新冠肺炎，「大家盡量減少出行」，因為其病毒主要通過空氣中的飛沫傳播。因此，空氣不流通，人員密度較大，人員來往較頻繁密集的地方，都是高危險地區。

鍾南山提到，依危險程度排名，密閉空間的危險區依序是：

1、電梯
2、餐廳
3、辦公室

他指出，搭乘電梯一定要戴口罩，而有條件的單位「一定要頻繁為電梯間消毒，特別是按鈕區」。

他還表示，進入餐廳吃飯，要到坐下吃飯的最後一刻才脫口罩，且「避免面對面就餐，避免就餐說話，避免紮堆（一群人）就餐」；至於在辦公室，除了戴口罩，談話保持適度距離，且隨時保持良好通風。

鍾南山說，辦公室的門把手、鍵盤、滑鼠、文具、桌面應進行必要的酒精消毒。而上班進辦公室，第一時間要做的就是洗手。而搭過電梯、去過餐廳及外出後，立即洗手。

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責任編輯：鄧國強

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