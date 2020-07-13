【疫情反彈】不明感染源在哪裡？穗專家：門柄、手機、鍵盤、滑鼠都能播毒

▲ 廣州專家門柄出病毒 意味手機、鍵盤、滑鼠也能播毒

新冠肺炎香港疫情反彈，令人憂慮的是不斷出現感染源頭不明的個案。廣州市疾控中心曾在疫情監測中，於一名確診患者家中門把上發現了新型冠狀病毒的核酸。這反映病毒能在動物體外環境存活，成為隱性播毒媒介，意味手機、鍵盤、滑鼠都可能傳播病毒。要重新提醒的是，人們除了戴口罩之外，必須更注意勤洗手。

廣州日報報道，廣州市疾病預防控制中心對居家「外環境」標本採集，發現一名確診病患的家中門把手上發現新型冠狀肺炎病毒的核酸，等同證實病毒能在動物體外環境存活，雖然沒有說明能存有活性的時間，但等於證實新冠肺炎不僅能靠飛沫傳染，也可能透過接觸傳染。

病毒能在動物體外環境存活

「現在知道病毒主要是通過飛沫傳播，也有接觸傳播。」廣州市疾控中心副主任張周斌表示，接觸傳播包括直接接觸傳播、間接接觸傳播。風險更多來自於間接接觸，如果病毒附著在物體表面，自己的手觸摸到被污染的物體表面後進食、揉眼睛等動作，可能會造成自己感染。

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專家提醒，門把、手機、鍵盤、滑鼠、水龍頭、樓梯扶手等日常生活中手部可能接觸的部份，應特別加強清潔、消毒。

「如果病毒附著在物體表面，自己的手觸摸到被污染的物體表面後進食、揉眼睛等動作，可能會造成自己感染。」要民眾除了戴口罩之外，必須更注意勤洗手。

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責任編輯：鄧國強

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