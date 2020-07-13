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【中國經濟】李克強：就業壓力仍突出 做好繼續打硬仗的準備

經濟脈搏 19:45 2020/07/13

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國務院總理李克強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，他說，中國經濟已表現出逐步回穩態勢，但困難挑戰特別是就業壓力仍十分突出，要做好繼續打硬仗的準備。要堅持並全面落實積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策，對企業更大規模減稅降費讓利。

指要對企業更大規模減稅降費讓利

據中國政府網，李克強說，今年疫情衝擊和世界經濟衰退對我國經濟帶來前所未有的影響，目前已有效控制疫情，不失時機推動復工復產，近來經濟呈現恢復性增長勢頭，表現出逐步回穩態勢，充分展現出中國經濟強大韌性和巨大迴旋餘地，要堅定發展信心。

他又說，但國際環境不確定性仍在增加，形勢仍然嚴峻，國內經濟面臨的困難挑戰特別是就業壓力仍十分突出，要做好繼續打硬仗的準備。

他表示，要做好疫情常態化防控，緊緊圍繞「六穩」「六保」，全面落實助企紓困和激發市場活力規模性政策，更大力度推進改革開放，穩住經濟基本盤，保住基本民生，有效防範風險，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

要增強宏觀政策實施的時效性，著力保就業保民生保市場主體。堅持並全面落實積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策，對企業更大規模減稅降費讓利。

多舉措幫助大學畢業生、返鄉農民工就業

李克強指，今年通過改革建立了新增財政資金直達基層的機制，要確保盡快見效、惠企利民；保持流動性合理充裕，進一步推動緩解企業特別是中小微企業融資難融資貴問題，運用現代技術手段發展普惠金融，做到既有效增加信貸投放量又明顯降低綜合融資成本。

他指出，多措並舉幫助大學畢業生、返鄉農民工等重點群體就業，對勞動密集型企業實施差異化的稅費、金融支持政策，鼓勵吸納更多就業。

要完善創業創新生態，吸引集聚人才，大力發展工業互聯網，以大中小企業融通發展催生更多新業態新模式，培育在更大開放條件下參與國際競爭合作新優勢。用改革的辦法更大釋放消費潛力，通過線上線下融合拓展農產品銷售和出口產品內銷等新空間，豐富優質消費品供給，引導消費升級。

座談會上，馬駿、姜超等專家和中小企業協會、海爾集團、拼多多公司負責人發了言。大家談到，今年經濟發展遇到的困難和衝擊超乎尋常，國家出台的減稅降費、普惠金融等政策力度大、覆蓋面廣、及時有效，對穩住企業生產經營和就業發揮了積極作用。

責任編輯：蒯宇澄

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