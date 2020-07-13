▲ 【BNO】英想BNO港人移民遠離城市？環球時報稱「人離鄉賤」

港區國安法的訂立，演變為激烈中英角力，首相約翰遜（Boris Johnson）稱將為BNO香港人提供定居英國的途徑，中方揚言反制。人民日報社旗下環球時報發文，質疑英國是否真心歡迎香港移民；其中引述英國智囊建議，把香港移民集中在遠離城市地區，以免增加公共服務壓力。該報直指「人離鄉賤」。

環球時報這篇題為「歡迎香港移民？這幫英國人可真夠損的」文章，指支持香港人離開故土的英國專家，其實只是希望利用香港人。

「設法讓赴英港人遠離大城市定居」

報道引述來自英國國家經濟和社會研究所的高級分析師安德魯·艾特金表示，「從過往接納歐盟移民的情況看，英國做得並不是很好」。

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艾特金的分析主要基於社區基建、教育、醫療等配套服務的情況，自2000年代歐盟各國互相開放邊境和定居權後，不少其他歐盟國家的居民來到了英國定居，這對英國的城市治理帶來了不小的壓力，也造成了一些遺留問題。

艾特金因此提出一個解決辦法，英國可以制定一種戰略，設法讓赴英港人遠離大城市定居，並通過某種福利，鼓勵當地企業僱用香港移民。”

環球時報文章對此點評：

俗話「人離鄉賤」，香港是中國特大城市、亞洲金融之都，沒想到，在聲稱「歡迎港人」的英國專家眼中，香港人大老遠跑來英國，居然被認爲不該定居城市？

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事實上，文章再引述英國專家質疑，香港移民倘大量湧入，將對英國福利及公共服務造成衝擊。

牛津大學移民觀察項目負責人羅伯·麥克尼爾更形容，這對公共服務而言是個「大麻煩」。「大部分英國人都會歡迎香港來的移民，但可以預見的是，也會有人對此感到不高興」，他直言。

英國專家憂港人移民 為公共服務帶來壓力

環球時報進一步質疑，香港移民究竟是否英國所需的勞動力。其中，香港特區政府統計處發布的勞動力行業分布報告，顯示金融服務業、旅遊、貿易和物流這四個行業，就吸納了近半數的香港勞動力。比較合理的推測是，BNO護照持有者中，有相當高比列的人就來自這四個行業。

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但英國的國王學院調查裏，標題就赫然寫著，「疫情後，三分之二英國人更認識到『低技術』移民勞動力（low skilled worker）的價值」。

文章最後說，隨著疫情暴發對經濟的衝擊，英國剛剛有所緩解的失業率，又面臨著新一輪的挑戰；或許，英國專家們最該花精力思考的，是如何確保本國的就業形勢能持續穩定，而不是拿萬裏之外的香港居民打自己的小算盤。

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責任編輯：鄧國強

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