▲ 【除之後快】TikTok何以成為特朗普政府眼中另一個華為？

特朗普政府對中國電訊巨企華為展開全球「封殺」之後，中國社交媒體抖音海外版TikTok，似乎正成為下一個除之而後快的目標。

7月6日，美國國務卿蓬佩奧透露，美國正考慮禁止美國民眾使用中國社交應用程式，包括TikTok。7月7日，美國總統特朗普接受美國媒體採訪時，談及蓬佩奧的上述言論時說︰「是的，這是我們正在考慮的事情。」他表示，美國正在研究禁用TikTok的可能性，作為對中國處理新冠肺炎疫情的一種報復，這是其中一個政策選項。

白宮貿易顧問納瓦羅7月12日接受美國霍士新聞訪問時再次放話，特朗普會向TikTok和微信採取強而有力的行動。

【中美角力】不僅針對TikTok 白宮顧問稱特朗普也將對WeChat強硬

【中美角力】特朗普密切關注TikTok微信 蓬佩奧：將確保中國不獲美國人信息

【中美角力】特朗普擬禁TikTok報復中國處理疫情 京：不要以己度人（更新版）

華府巨頭頻放「狠話」

不到一周時間，華府三巨頭頻頻對同一個中國社交App放出「狠話」，實屬不尋常。到底TikTok是如何動了華府的「奶酪」？

內地字節跳動旗下抖音及其海外版TikTok，在短短3年多的時間，從默默無聞到成為社交平台巨頭，增長速度之快，影響範圍之廣，絕對可用奇跡形容。

2017年抖音推出海外版TikTok，登陸蘋果及Android等應用程式商店，隨即在全球迅猛流行，受到全球年輕一代歡迎，用戶數量急劇增長，截至2019年底，全球下載量突破15億次；字節跳動業務覆蓋150個國家和地區、75個語言。今年5月的一份數據顯示，抖音和TikTok在全球手機應用商店的下載次數突破20億次，一度超過Facebook。

▲ 內地字節跳動旗下抖音及其海外版TikTok，在短短3年多的時間，從默默無聞到成為社交平台巨頭。

美國用戶爆發式增長

TikTok在美國市場同樣呈現爆發式增長。2019年TikTok在美國市場用戶規模增長達97.5%，市場調查機構eMarketer此前公布的預估報告，2020年TikTok的美國用戶數量將達到4540萬人。

照美國官方的說法，華府之所以擬對TikTok採取行動，是基於對國家安全的考慮，是為確保中方無法透過任何管道，包括通訊技術或社交媒體，取得美國公民的私人信息。

同時，美國「封殺」理據還基於對等原則。美國的Twitter等在中國是完全不能用的，所以封殺中國的社交媒體也是順理成章的。

【中美角力】TikTok考慮改變公司結構 避免因中國背景被審查

【Tiktok抖音】BBC抖音簡史：從默默無聞到激烈爭議4個關鍵

【中美角力】美國陸軍封殺抖音TikTok 此前曾用來募兵

不過，市場角度看，TikTok進入美國市場僅兩年，就對美國社交媒體各大平台形成極大挑戰，大有後來居上之勢。美國的很多公司和初創企業曾多次嘗試與TikTok競爭，但沒有一家能媲美其受歡迎程度。據悉，Facebook創辦人朱克伯格早就將TikTok視為競爭對手，他曾試圖收購美國TikTok，但未能成功。不排除美國擬封禁TikTok，也有基於保持美國社交媒體領域領先優勢的考慮。

恐成干預美國大選工具

另一個重要原因則是當局擔憂TikTok對美國年輕一代的影響。特朗普6月在俄克拉荷馬州舉行的首場疫情期間的競選集會上，數千座位空着，上座率只有三分之二。當時有美國媒體報道，上座率不理想除了受新冠肺炎疫情影響，集會前有年輕網民在TikTok等網絡平台上發起了「提前預訂座位但拒絕出席」的運動。據說令特朗普異常惱怒。

▲ 特朗普6月在俄克拉荷馬州舉行首場疫情期間的競選集會，惟有美國媒體報道，集會前有年輕網民在TikTok等網絡平台發起「提前預訂座位但拒絕出席」，據說令特朗普異常惱怒。

事實上，早在去年10月，民主黨參議員舒默就曾致信美國國家情報總局，要求針對TikTok造成的國安風險進行評估，他表明擔心TikTok可能成為外國勢力干預美國選舉的工具。

TikTok不但受美國青少年喜愛，就連美國陸軍高層機構去年也被吸引並且利用該平台招募兵員，而且成效明顯。其後，五角大樓今年初基於「安全理由」，禁止美軍官兵用TikTok軟件。

為了避免被美國封禁，TikTok在港區國安法落地後，一方面撤出香港市場，另一方面又傳出將在海外設立全球總部，以保持與中國的距離。惟在中美新冷戰的大背景下，TikTok所做的努力相信效果有限，將TikTok趕出美國市場，預期早已是華府鷹派與中國全面脫鉤的一個必然選項。

用戶談新疆再教育營被停權 TikTok致歉（有片）

【中美角力】美參議員提法案防數據傳中國 劍指TikTok和蘋果

TikTok進駐矽谷 高薪挖角Facebook等科企人才

抖音TikTok威脅美國安全？美參議員促情報官員調查風險

本報記者：黃兆康