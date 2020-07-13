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【新冠疫情】限聚令禁堂食餐飲業有多慘？ 內地全聚德料上半年虧損逾億元

經濟脈搏 22:56 2020/07/13

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新冠疫情下，限聚令禁止堂食、社區封閉式管理等防疫措施，嚴重打擊餐飲業。內媒報道，今年1至5月，內地餐飲收入按年減少36.5%，作為一家擁有10多個中華老字號品牌的國有控股餐飲企業，西安飲食預計今年上半年虧損達7千萬元（人民幣，下同），全聚德預計虧損逾億元。

《新京報》報道，A股共有3家餐飲類上市公司，目前已有2家披露2020年上半年業績預告。作為一家擁有10多個中華老字號品牌的國有控股餐飲企業，西安飲食預計今年上半年，歸屬於上市公司股東的淨利潤為-6,413萬元至-7,838萬元。

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西安飲食稱，主要受新冠病毒肺炎疫情影響，自今年1月27日起至3月中旬，公司所屬門店堂食暫停營業，之後各門店雖陸續恢復營業，但疫情影響仍在延續，因而對淨利潤造成很大影響。

增線上、線下外賣等　惟業績恢復仍低於預期

另外，今年上半年，全聚德預計歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損1.38億元至1.51億元。全聚德表示，今年1月下旬以來，受新冠肺炎疫情影響，公司餐飲及商品銷售業務收入下滑，所屬直營門店堂食接待人數大減，尤其第二季北京疫情出現反彈後，在京主力門店營業收入在取得一定恢復的情況下再次受到衝擊。

全聚德指出，公司雖積極應對疫情，增加線上、線下外賣、拓展社區消費、建立主食廚房等多項措施，但經營仍受到較大程度影響，業績恢復程度低於預期，營業收入大幅下降，淨利潤出現階段性虧損。

國家統計局6月15日發布的數據顯示，今年1月至5月，全國餐飲收入11,346億元，按年下降36.5%。

中國烹飪協會認為，受新冠肺炎疫情影響，餐飲業今年1至5月份損失嚴重。不過，自5月份以來，雖然目前是負增長，但餐飲行業繼續推進復工復產，在各地政府及各行業協會的支持下，餐飲市場降幅已持續收窄。

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