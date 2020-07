【BNO】英內部評估：5年內20萬港人持BNO移民英國

港區國安法的訂立,演變為激烈中英角力,英方計劃擴大英國國民海外護照(BNO)權利,讓BNO港人享有入籍英國途徑。英國外交部內部估計,5年內將有約20萬持BNO的香港居民以此途徑移居英國,或成英國近年來最大規模的非歐洲移民之一。

英國媒體指,英國外交部廣泛估計將有近200萬香港居民符合申請資格,確實移民數字中位數為18萬,達「大量流入(flux)」程度。另一名消息人士則表示,估算值剛好超過20萬。

英國外交大臣相藍韜文(Dominic Raab) 公布,英國將向近300萬名持有BNO的香港公民提供「公民身份途徑」,以回應港區國安法。

英國退歐黨領袖Nigel Farage表示,儘管國會議員對藍韜文的提議沒有提出反對,但300萬名香港移民對英國而言是一個不可能應付的數字。

Three million would be an impossible number for us to take.

保守派議員Alan Mak則預期不會有大量港人移居英國,但指香港人非常勤奮和富有創業精神,將能大力促進英國經濟發展。

It would be a very big boost to the British economy if they did. Hong Kongers are very industrious and entrepreneurial.