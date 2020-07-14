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【BNO】英內部評估：5年內20萬港人持BNO移民英國

國情動向 08:13 2020/07/14

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【BNO中英角力】英內部評估：5年內20萬港人持BNO移民英國

港區國安法的訂立，演變為激烈中英角力，英方計劃擴大英國國民海外護照（BNO）權利，讓BNO港人享有入籍英國途徑。英國外交部內部估計，5年內將有約20萬持BNO的香港居民以此途徑移居英國，或成英國近年來最大規模的非歐洲移民之一。

英國媒體指，英國外交部廣泛估計將有近200萬香港居民符合申請資格，確實移民數字中位數為18萬，達「大量流入（flux）」程度。另一名消息人士則表示，估算值剛好超過20萬。

【BNO】英想BNO港人移民遠離城市？環球時報稱「人離鄉賤」

【BNO】劉兆佳：英BNO新政只為錢　對「新香港論」毋須認真

英國外交大臣相藍韜文（Dominic Raab） 公布，英國將向近300萬名持有BNO的香港公民提供「公民身份途徑」，以回應港區國安法。

英退休議員：倘給300萬BNO港人公民身份  英無法承受

英國退歐黨領袖Nigel Farage表示，儘管國會議員對藍韜文的提議沒有提出反對，但300萬名香港移民對英國而言是一個不可能應付的數字。

Three million would be an impossible number for us to take.

【BNO】胡錫進諷西方虛偽：為何只放寬港人移民 14億內地人無份？

【BNO】移民英國做低端人口？人民日報：為何不堂正做中國人

保守派議員Alan Mak則預期不會有大量港人移居英國，但指香港人非常勤奮和富有創業精神，將能大力促進英國經濟發展。

It would be a very big boost to the British economy if they did. Hong Kongers are very industrious and entrepreneurial.

中國駐倫敦大使劉曉明早前表示，英國向多達300萬港人提供公民身份的途徑，構成了對中國內部事務的嚴重干涉（gross interference），並指英國政府一直對香港事務發表不負責任的言論。

英國首相約翰遜預期將在本週決定，將中國電信設備製造商華為，從英國5G電話網絡中撤出，預料將進一步加劇中英緊張局勢。

【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）

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【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）

【港區國安法】英外相：中國若阻BNO港人離開　英國可以做的不多

 

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【港版國安法】跟進最新消息，各方反應

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