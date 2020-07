【中美角力】美聲明幾全面否定中國南海主權聲索　為中美關係投震撼彈

中美角力再陡然升級,特朗普政府在南海仲裁4周年之際,針對南海主權出重招。美國國務卿蓬佩奧香港時間周二(14日)發表聲明,正式反對中國南海主張,並認定荷蘭海牙仲裁法院4年前裁決。他稱,中國有關南海主張完全非法,世界不會允許中國將南海當成自家海上帝國(maritime empire)。

美方的「南海牌」觸及中國主權紅線,中方預期會強力反彈。

繼美國6月向聯合國抗議中國對南海非法的主權聲索,蓬佩奧(Mike Pompeo)今天發聲明正式反對中國主張。蓬佩奧表示,美國推動自由開放的印太區域,南海是該區域重要且具爭議的一部分,美方因此決定強化相關政策。

蓬佩奧:中國未能為「九段線」提法律依據

蓬佩奧指出,美國要清楚表明,中國對南海大部分區域近海資源的主張「完全非法」,如同其施壓鄰國以控制南海資源的行徑一般。他強調,自2009年正式提出以來,中國未能為其南海「九段線」主張提出清楚法律依據。

蓬佩奧指出,中國為聯合國海洋法公約締約國,而依據此公約組成的仲裁庭於2016年7月12日作出裁決,一致認為中國海權主張缺乏國際法基礎,「我們今天就中國南海主張,讓美國立場與仲裁庭裁決達成一致」。

華爾街日報(Wall Street Journal)引述不具名外交官員指出,美國過去雖也曾批評中國在南海廣泛主權聲索是非法,但這是美方首次正式反對北京特定主張。

根據聲明,美方稱南沙美濟礁與仁愛礁屬於菲律賓主權與管轄範圍,中方不具任何合法主權或海權主張;美國也反對中方在南沙群島12海里外水域,及越南外海萬安灘、馬來西亞外海南康暗沙與北康暗沙(Luconia Shoals)、汶萊專屬經濟海域(EEZ)及印尼外海大納土納島附近水域主張權利。

美聲明觸及多個島礁 中國與越菲等國有爭端

聲明強調,中方若在這些水域騷擾其他國家捕魚或開發油氣,或是單方面進行上述行為,都是非法。

美方也在聲明中反對中國對曾母暗沙(James Shoal)聲索主權。聲明指出,中方對外宣稱曾母暗沙為「中國最南端領土」,但曾母暗沙為水下地物,依據國際法任何國家不得提出主權聲索,且其離馬來西亞僅50海里,但距離中國沿岸有1000海里遠。

蓬佩奧表示,美國盼在南海維護和平穩定,並依據國際法捍衛海洋自由,維持貿易航道通暢。他並指出,美方反對任何企圖用恫嚇或武力解決紛爭的行徑。

蓬佩奧稱,「世界不會允許北京將南海當成自家海上帝國」。他說,美國與東南亞盟友站在一起,保護他們近海資源主權。

