  • 30°C
香港時間 : 2020714日 (二) 10:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為5G】英國擬二階段禁華為5G：年底禁添新設備 2027年移除

國情動向 10:06 2020/07/14

分享：

彭博引述知情人士透露，英國準備通過一項分兩步實施的計畫禁用華為5G設備，以保護關鍵通信系統免受潛在的安全威脅。根據該計劃，英國電信運營商到年底將不能在5G網絡中新添任何華為組件。此後，運營商需不晚於2027年全部撤換已安裝的華為設備。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）及高層大臣和最高安全官員將於今日召開會議，屆時將討論這個提案，預計稍後會在下議院宣布有關決定。

【華為5G】爭取繼續供貨華為　台積電傳已向美提交意見書

【華為5G】周二定生死？ 華為據報提出與約翰遜會面 以推遲英國將其剔出5G網絡建設

如果該提案在會議上獲通過，將標誌著約翰遜政府對華為的政策出現重大逆轉，令英中緊張關係在高度敏感的時刻面臨進一步加劇的風險。

值得注意，中國此前已警告英國若選擇作敵對伙伴，將面臨後果。約翰遜政府現在面臨多個難題。華為是全球移動通訊設備巨頭，其產品已扎根英國的通訊網絡。全部撤換華為設備費時費錢，並且令約翰遜改善英國通訊服務的大選承諾面臨落空的風險。

事實上，香港國安法和圍繞中國處理新冠疫情的爭議已經導致英中關係緊張。禁用華為設備將在短期內令兩國關係雪上加霜。

【華為5G】英電訊商警告  過急封殺華為會致網絡中斷

【華為5G】意大利電信5G核心設備招標 據報排除華為

【華為5G】華為英國高層警告：華為5G倘被禁　危及中英關係

【華為5G】英是否封殺華為5G本月22日前揭曉  約翰遜再表態

責任編輯：游昊雲

相關文章

【華為5G】意大利電信5G核心設備招標 據報排除華為
2020/07/10
【華為5G】意大利電信5G核心設備招標 據報排除華為
【華為5G】英電訊商警告 過急封殺華為會致網絡中斷
2020/07/13
【華為5G】英電訊商警告 過急封殺華為會致網絡中斷
【華為5G】周二定生死？ 華為據報提出與約翰遜會面 以推遲英國將其剔出5G網絡建設
2020/07/13
【華為5G】周二定生死？ 華為據報提出與約翰遜會面 以推遲英國將其剔出5G網絡建設
【華為5G】爭取繼續供貨華為　台積電傳已向美提交意見書
2020/07/13
【華為5G】爭取繼續供貨華為　台積電傳已向美提交意見書
5G 疫情 約翰遜 國安法 香港 英國 華為 中國 服務 產品

上一篇文章

【中美角力】中國使館斥美渲染南海緊張 稱堅決維護領土主權

下一篇文章

【中美角力】美聲明幾全面否定中國南海主權聲索　為中美關係投震撼彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中美迎來「關鍵一周」 傅瑩倡主動化解危機
中美迎來「關鍵一周」 傅瑩倡主動化解危機
【BNO】劉兆佳：英BNO新政只為錢　對「新香港論」毋須認真
【BNO】劉兆佳：英BNO新政只為錢　對「新香港論」毋須認真
【中美角力】中國伊朗擬簽25年「兄弟協議」 恐為中美關係投震撼彈（更新版）
【中美角力】中國伊朗擬簽25年「兄弟協議」 恐為中美關係投震撼彈（更新版）
【BNO】胡錫進諷西方虛偽：為何只放寬港人移民 14億內地人無份？
【BNO】胡錫進諷西方虛偽：為何只放寬港人移民 14億內地人無份？
【中美角力】中國宣布制裁美國宗教自由大使布朗巴克、參議員魯比奧等4人
【中美角力】中國宣布制裁美國宗教自由大使布朗巴克、參議員魯比奧等4人
【中美角力】胡錫進轉發美台軍售報道：解放軍能幾小時內拿下台灣
【中美角力】胡錫進轉發美台軍售報道：解放軍能幾小時內拿下台灣