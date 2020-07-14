【華為5G】英國擬兩階段禁華為5G：年底禁添新設備 2027年移除

▲ 英國擬兩階段禁華為5G：年底禁添新設備 2027年移除

彭博引述知情人士透露，英國準備通過一項分兩步實施的計畫禁用華為5G設備，以保護關鍵通信系統免受潛在的安全威脅。根據該計劃，英國電信運營商到年底將不能在5G網絡中新添任何華為組件。此後，運營商需不晚於2027年全部撤換已安裝的華為設備。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）及高層大臣和最高安全官員將於今日召開會議，屆時將討論這個提案，預計稍後會在下議院宣布有關決定。

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如果該提案在會議上獲通過，將標誌著約翰遜政府對華為的政策出現重大逆轉，令英中緊張關係在高度敏感的時刻面臨進一步加劇的風險。

英國電信公司：2030年前移除華為所有設備「不可能」

據英國廣播公司(BBC)報導，英國電信公司(BT Group)首席執行官詹森(Philip Jansen)早先表示，在2030年之前將中國華為製造的所有設備從英國電信基礎設施中移除是「不可能的」。

英國電訊旗下的EE移動網絡業務，使用華為的設備提供2G、4G和5G網絡服務。另外，英國電訊旗下負責電纜、寬帶和電話等功能服務的Openreach，也使用華為的多種技術。

嚴森還再次警告，如果操之過急英國電訊被迫剔除華為，將不排除通訊網絡癱瘓的可能。

值得注意，中國此前已警告英國若選擇作敵對伙伴，將面臨後果。約翰遜政府現在面臨多個難題。華為是全球移動通訊設備巨頭，其產品已扎根英國的通訊網絡。全部撤換華為設備費時費錢，並且令約翰遜改善英國通訊服務的大選承諾面臨落空的風險。

事實上，香港國安法和圍繞中國處理新冠疫情的爭議已經導致英中關係緊張。禁用華為設備將在短期內令兩國關係雪上加霜。

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責任編輯：游昊雲