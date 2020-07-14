【中美角力】中國使館斥美渲染南海緊張 稱堅決維護領土主權

中美南海角力升級，美國國務卿蓬佩奧周一（13日）發聲明，稱中國對南海大部分區域海上資源的主張是「完全非法」，用霸凌方式控制資源也是非法。中國駐美國使館發言人反對美國渲染南海地區緊張局勢，對中方無理指摘，強調中方堅決維護在南海的領土主權和海洋權益。

中國駐美國使館發言人表示，美國國務院發表聲明，無視中國和東盟地區國家維護南海和平穩定的努力，肆意歪曲南海有關客觀事實和國際法，渲染南海地區緊張局勢，挑撥中國與地區國家關係，對中方無理指責。中方對此堅決反對。

發言人表示，中方在南海問題上的立場和主張是一貫、明確。中方堅決維護中國在南海的領土主權和海洋權益，堅持與有關直接當事方談判協商和平解決爭議，通過規則機制管控分歧，互利合作實現共贏。

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發言人指出，南海形勢總體和平穩定並持續向好發展，批評美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，打著維護南海穩定的幌子，在地區炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗，又以「維護航行與飛越自由」，大肆侵犯他國領海領空，在世界各大海洋橫行霸道。

中方促美方切實恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。

近期中美在南海問題上，角力不斷升級。中美日前罕有在南海同時軍演，解放軍本月初在在西沙群島海域軍事演習，期間美軍亦派兩艘航母前往南海軍演。《解放軍報》近日接連刊文表示要「做好隨時打硬仗、打勝仗的準備」，又稱美國在南海的軍事挑釁注定徒勞無功。

責任編輯：林佩怡

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