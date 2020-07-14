【中美角力】外交部、中國使館斥美渲染南海緊張 稱堅決維護領土主權

中美南海角力升級，美國國務卿蓬佩奧周一（13日）發聲明，稱中國對南海大部分區域海上資源的主張是「完全非法」，用霸凌方式控制資源也是非法。中國外交部及中國駐美國使館發言人反對美國渲染南海地區緊張局勢，對中方無理指摘，強調中方堅決維護在南海的領土主權和海洋權益。

指中國不謀求在南海建立「海洋帝國」

外交部發言人趙立堅今日在記者會上回應稱，美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違背美國政府在南海主權問題上不持立場的公開承諾，違反和歪曲國際法，蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定，是不負責任的做法。

趙立堅指出，美方在聲明中稱，中國於2009年才正式宣布南海斷續線，這完全不符合事實。他稱，中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的。中國對南海有關島礁和相關海域行使有效管轄已達上千年。早在1948年，中國政府就正式公佈了南海斷續線，在很長時間裡沒有受到任何國家質疑，中國在南海的領土主權和海洋權益有充分的歷史和法理依據，符合有關國際法和國際實踐。

趙立堅表示，中方從來不謀求在南海建立「海洋帝國」，始終平等對待南海周邊國家。在維護南海主權和權益方面始終保持著最大克制。他稱，與此相反，美國拒絕加入《聯合國海洋法公約》，在國際上頻頻「毀約退群」，對國際法合則用不合則棄，頻繁派遣大規模先進軍艦軍機在南海大搞軍事化，推行強權邏輯和霸權做法，美國才是本地區和平穩定的破壞者和麻煩製造者。國際社會看得十分清楚。

他續指，中方在南海仲裁案及其所謂裁決上的立場是一貫的、明確的，堅定的。仲裁庭違背「國家同意」原則越權審理。在事實認定和法律適用上有明顯錯誤。很多國家都提出質疑。美方借炒作仲裁案來服務自身政治目的，是對國際海洋法的濫用，中方絕不接受。

他又批評，美國作為域外國家，出於一己私利，唯恐南海不亂，千方百計在南海挑動是非、興風作浪，離間地區國家同中國的關係，干擾破壞中國與東盟國家維護南海和平穩定的努力。認為美方挑撥離間的圖謀絕不會得逞。

趙立堅表示，中方對美方的錯誤行徑表示強烈不滿，堅決反對，敦促美方停止在南海問題上製造事端，不要在錯誤道路上越走越遠。中方將繼續堅定依法維護自己的主權和安全，堅定維護與地區國家的友好合作關係，堅定維護南海的和平穩定。

中國駐美國使館發言人早先亦表示，中方在南海問題上的立場和主張是一貫、明確。中方堅決維護中國在南海的領土主權和海洋權益，堅持與有關直接當事方談判協商和平解決爭議，通過規則機制管控分歧，互利合作實現共贏。

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發言人指出，南海形勢總體和平穩定並持續向好發展，批評美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，打著維護南海穩定的幌子，在地區炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗，又以「維護航行與飛越自由」，大肆侵犯他國領海領空，在世界各大海洋橫行霸道。

中方促美方切實恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。

近期中美在南海問題上，角力不斷升級。中美日前罕有在南海同時軍演，解放軍本月初在在西沙群島海域軍事演習，期間美軍亦派兩艘航母前往南海軍演。《解放軍報》近日接連刊文表示要「做好隨時打硬仗、打勝仗的準備」，又稱美國在南海的軍事挑釁注定徒勞無功。

責任編輯：林佩怡

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