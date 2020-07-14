【中國經濟】中國6月進出口增速雙雙轉正 勝預期

中國海關總署周二（14日）公布，中國6月份以美元計價出口按年增長0.5%，進口增長2.7%，雙雙轉正，均勝預期。

分析指出，儘管近期全球新冠肺炎疫情反彈，但隨著疫情管控放鬆與復工復產，海外經濟顯現復甦跡象，從而帶動中國外貿。

以美元計，中國6月出口按年增長0.5%，好過預期的降2%，前值-3.3%；進口增長2.7%，好過預期的降9%，前值-16.7%。中國6月貿易順差464.2億美元，較預期的596億美元為低。

另以人民幣計價，中國6月出口按年增長4.3%，預估3.5%，前值1.4%；進口增長6.2%，預估-4.7%，前值-12.7%。

至於今年上半年，中國 貨物貿易進出口總值14.24萬億元人民幣，按年下降3.2%，跌幅較前5個月收窄1.7個百分點。 其中，出口按年下降3%；進口下降3.3%。

上半年對美進出口降6.6% 中國仍履行協議

外界關注中國對美貿易情況，今年上半年，中國對美國進出口1.64萬億元人民幣，按年下降6.6%；其中對美出口下降8.1%，自美進口下降1.5%，貿易順差減少10.8%。

海關總署新聞發言人李魁文表示，當前新冠肺炎疫情下衝擊的世界正在深刻變化，世界經濟深度衰退，國際貿易和投資大幅萎縮，中國外貿發展外部環境嚴峻複雜。

他稱，中國外貿發展面臨的不確定、不穩定因素明顯增多，加上中美經貿摩擦的影響，下半年進出口形勢依然複雜嚴峻。但中國外貿發展韌性足、迴旋餘地大，隨著一系列穩外貿政策措施效應的持續釋放，有信心穩住外貿基本盤。

對於中國履行中美第一階段貿易協議，李魁文稱，中美互為重要貿易夥伴，中美經貿合作互利共贏。在疫情面前，中國仍信守承諾，履行協議。上半年中國自美進口降幅，小於中國進口總體降幅。

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