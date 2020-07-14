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【中美角力】白宮經濟顧問：中美首階段貿易協議仍未中斷

經濟脈搏 14:07 2020/07/14

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白宮經濟顧問：中美首階段貿易協議仍未中斷

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，總統特朗普在新冠病毒疫情、港區國安法及新疆維吾爾人所受待遇等議題上對中國不滿，但中國仍持續執行雙邊首階段貿易協議。彭博則引述知情人士報道，特朗普已排除以削弱香港聯繫匯率制度，作為報復中國的選項。

中美關係13日又再更緊繃。北京先對美國參議員魯比歐（Marco Rubio）與克魯茲（Ted Cruz）發布制裁，以報復美國稍早制裁中國共產黨的高層黨員和三位涉及侵害新彊人權的官員。

幾小時後，特朗普政府否定中國在南中國海的領土主張，一改過去不在此區域的領土爭端中偏向任何一方的政策。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周一在霍士電視的訪談中說：「對於中國，總統心情不太好。」

【中美角力】中國使館斥美渲染南海緊張 稱堅決維護領土主權

【中美角力】美聲明幾全面否定中國南海主權聲索　為中美關係投震撼彈

庫德洛又指出，除了總統對中國很不滿，行政體系裡所有人也都不滿。不過，他強調中國仍在執行首階段貿易協議，只是有關國家安全，投資保護及欺詐等問題，仍要即將處理。

另一方面，針對之前曾傳出白宮顧問和國務院考慮過，以限制香港銀行取得美元的方式，弱化香港行之有年的港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度。熟悉內情的人士向彭博透露，由於此提議執行起來會有困難，且可能最後受害的會是美國，附議的人不多，因而被放棄。

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責任編輯：游昊雲

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