【中美角力】美軍出動E-8C指揮機 一度飛近廣東

中美南海局勢再生緊張。一架具偵察功能的美國空軍E-8C指揮機，昨日中午飛越巴士海峽進入南海，一度飛抵距廣東沿海僅125公里處抵近偵察。

據內地官媒環球時報報道，隸屬北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」平台指出，美軍這次派出的，是「比較罕見的E-8C飛機」。而實際上，E-8C屬E-8系列的進化版，源自波音707客機軍用版本，全稱「聯合監視目標攻擊雷達系統」（Joint STARS），是集機載地面監視、戰鬥管理、指揮及控制功能為一的指揮機。

根據「南海戰略態勢感知計劃」平台公布的軌跡圖，這架E-8C指揮機約在昨日中午11時過後，從巴士海峽朝西北方向飛行，經台灣海峽南端，飛抵距離廣東東部領海基線約67.51海里（約125公里）的南海海面上空，進行抵近偵察。

報道指出，美國軍機近來頻繁對中國沿海實施抵近偵察飛行。但與先前派出的EP-3E電子偵察機、RC-135偵察機、P-8A反潛巡邏機不同的是，此次派出的E-8C「聯合星」比較罕見。E-8C指揮機搭載美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的「中樞神經」，且可在防區外探測地面目標，並識別分類，將數據傳遞給後方指揮所。

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責任編輯：尹航