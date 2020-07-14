【中美角力】美撐的南海仲裁結果　中方為何曾批「廢紙一張」？

▲ 【中美角力】南海裁決與國際法庭無關 中方曾批是「廢紙一張」

美國國務卿蓬佩奧發表聲明，認可4年前的南海仲裁結果。這次由菲律賓提出的仲裁，法庭對南海主爭端，作出5項對中國不利的裁決、可形容為中方敗訴。但要注意是，作出這次裁決的法庭，並非真正的聯合國海牙國際法庭，仲裁結果的認受性受到質疑。



南海仲裁要追溯到2013年1月菲律賓前總統阿基諾三世在任時。當時，菲律賓根據《聯合國海洋法公約》的規定，提出解決南海紛爭，並安排在海牙常設仲裁法院裡的一個法庭，展開相關「仲裁」。

結果於2016年7月13日作出裁決，以下為仲裁庭對南海仲裁案5大裁決要點，均對中方不利。

一、歷史性權利和「九段線」

儘管歷史上中國以及其他國家的航海者和漁民利用了南海的島嶼，但並無證據顯示歷史上中國對該水域或其資源擁有排他性的控制權。仲裁庭認為，中國對「九段線」內海洋區域的資源主張歷史性權利沒有法律依據。

二、島礁的地位

仲裁庭得出結論，認為南沙群島無一能夠產生延伸的海洋區域，並認為南沙群島不能夠作為一個整體共同產生海洋區域。

在認定中國主張的島礁無一能夠產生專屬經濟區之後，仲裁庭認為，它可以在不劃分邊界的情況下裁定某些海洋區域位於菲律賓的專屬經濟區內，因為這些區域與中國任何可能的權利並不重疊。

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三、中國在南海行為的合法性

在認定特定區域位於菲律賓的專屬經濟區的基礎上，仲裁庭裁定中國的以下行為違法了菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利：（a）妨礙菲律賓的捕魚和石油開採；（b）建設人工島嶼；（c）未阻止中國漁民在該區域的捕魚活動。

四、對海洋環境的損害

仲裁庭考慮了中國近期在南沙群島七個島礁上的大規模填海和人工島嶼建設對海洋環境的影響，查明中國對珊瑚礁環境造成了嚴重損害，違反了其保全和保護脆弱的生態系統以及衰竭、受威脅或有滅絕危險的物種的生存環境的義務。

五、爭端的加劇

最後，仲裁庭審議了中國在這次仲裁啟動之後的行為，是否加劇了中菲雙方之間的爭端。

仲裁庭認為，中國大規模的填海和建設人工島嶼的活動，不符合締約國在爭端解決程序中的義務，因為中國對海洋環境造成了不可恢復的損害，在菲律賓專屬經濟區內建設大規模的人工島嶼，並破壞了構成雙方部分爭端的南海島礁自然狀態的證據。

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但事後，中國外交部發表聲明表示，南海仲裁案的裁決是無效的，沒有拘束力，中國不接受、不承認。

國務院新聞辦隨後發表《中國堅持通過談判解決中國與菲律賓在南海的有關爭議》白皮書。當時的外交部副部長劉振民在新聞發布會上強調，這個南海仲裁案仲裁庭不是國際法庭，與位於海牙聯合國系統的國際法院毫無關係。

中方曾指 南海仲裁無效的、沒有拘束力

劉振民指出，這個仲裁庭與位於漢堡的國際海洋法法庭有一定關係，但不是海洋法法庭一部分，其與位於海牙的常設仲裁法院（PCA），也不是一個系統的。

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當時有報道指，南海仲裁庭其實是菲律賓對中國提請南海仲裁案後，根據《聯合國海洋法公約》附件7自行推動設立的「法庭」；海牙國際法庭在性質上，只是借出地方作仲裁，整個仲裁與海牙國際法庭無關。

有論者更以「山寨」來形容當年的南海仲裁庭。前國務委員戴秉國當時在美國華盛頓出席中美智庫南海問題對話會時表示，南海仲裁案的裁決「不過是一張廢紙」。

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責任編輯：鄧國強

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