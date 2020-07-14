【中美角力】中美緊張升溫 滬指半日放量跌1.1%險守3400點

中美緊張情勢升溫，隔夜美股回調，內地股市今日亦全線下挫，滬指半日放量下跌1.1%，險守3400點。

滬深兩市今日雙雙低開，市場避險情緒升溫，有色金屬、科技板塊等集體下挫，滬指跌逾1%，創業板指跳水，盤中跌超2%。截至上午收盤，滬指報3405.30點，跌1.10%；深成指報13911.49點，跌1.68%；創指報2832.87點，跌1.96%。

外資半日淨賣出逾百億元

滬深兩市成交額突破1萬億元（人民幣，下同），合計10829億元，已連續九個交易日突破萬億元。其中，滬市成交4403億元。外資半日淨賣出A股約115.6億元，為3月13日以來最大。

從盤面上看，國防軍工、生物疫苗、雲遊戲板塊漲幅居前，轉基因、免稅店、光刻膠板塊跌幅居前。

中美之緊張關係進一步升溫。美國周一針對中國在南中國海大部分地區海上資源權益主張的立場變得更加強硬，稱這些主張非法。中國駐美國使館發言人周二就美國國務院涉南海聲明稱，美方聲明是渲染南海地區緊張局勢，挑撥中國與地區國家關係，對中方進行無理指責，中方對此堅決反對。

此外，美國國務院一名資深官員表示，特朗普政府計劃很快取消美國和中國審計當局之間的2013年協議，此舉可能預示著對在美國上市的中國企業進行更廣泛的壓制，因其迴避了美國的披露規則。

新加坡瑞穗銀行經濟主管Vishnu Varathan表示，（中美緊張）不僅僅是節奏加快，還有許多領域被扯進這個爭端之中。他指，上一次的確是關於錢的問題，但如今，主要圍繞貿易的爭端已牽涉到政治及戰略層面，恐怕更難找到解決方案，接下來的舉措也更難猜測。

A股情緒指數接近歷史最高值 中期看好但應更謹慎

另外，華興證券最新投資者情緒指數顯示，目前A股市場的情緒指數讀數已經接近於歷史最高值，雖然中期依然看好中國股票，但對三季度的市場走勢，建議抱持更為謹慎的態度，目前完全由市場情緒驅動的漲勢未必可以持久。

該行指，任何可能影響市場情緒的因素（如不及預期的數據點或負面消息等）都可能導致市場調整。相對而言，A股的情緒指數已處於極高區間，估值水平也不便宜，有可能帶來短期的調整。

華興證券認為，中國經濟已經探底，逆週期調控措施和需求釋放，有助於宏觀經濟從今年下半年起企穩反彈。在低估值板塊完成合理補漲之後，市場可能仍會回歸到成長主題。

該行建議投資者繼續關注具成長性與確定性的行業龍頭、有望受惠於政策寬鬆與政策刺激的個股、受不確定性影響較小的防禦性個股。對於新經濟行業，建議關注電商、在線遊戲、O2O、教育、軟件服務、醫藥與物流板塊。對於MSCI中國指數行業配置，該行建議關注可選消費品、科技、醫藥和金融板塊。

責任編輯：蒯宇澄

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