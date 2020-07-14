【中日關係】日本防衛白皮書 批中國試圖改變東海及南海現狀

日本今日（14日）發表2020年《防衛白皮書》，指摘中國在新冠肺炎疫情中，推動其領土主張，又繼續試圖改變東海及南海現狀。

白皮書指出，新冠肺炎疫情蔓延全球，警惕中國等國家為營造利己的國際秩序，令國家之間戰略競爭趨於明顯，又質疑中國傳播虛假訊息。

白皮書又稱，中方船隻駛入釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊海域，是「執意地繼續試圖改變現狀」，令人嚴重關切，日媒稱日方在釣魚島問題上採用「執意」一詞尚屬首次。至於南海，日本指中國推動軍事化的同時，還推動使單方面改變的現狀成為既成事實。

此外，白皮書稱，中國近年來逐漸提升在印度洋等遠方海域的作戰能力，並推動「一帶一路」，援建印度洋各國和太平洋島國的港口基礎建設，以確保可運用為軍事利用的據點。

石垣市議會通過釣魚島行政地名改為「登野城尖閣」 京稱非法、無效

【中美角力】美聲明幾全面否定中國南海主權聲索 為中美關係投震撼彈

日本對中國的批評，與美國的舉動相呼應。隨著中美關係惡化，美國國務卿蓬佩奧周一（13日）發聲明，稱中國對南海大部分區域海上資源的主張是「完全非法」，用霸凌方式控制資源也是非法。中方反對美國說法，稱其渲染南海緊張，中方堅決維護在南海的領土主權和海洋權益。

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【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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