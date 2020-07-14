  • 33°C
香港時間 : 2020714日 (二) 14:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】何謂「九段線」？南海爭端重點　美以航行自由反制

國情動向 14:08 2020/07/14

分享：

【中美角力】何謂「九段線」？南海爭端重點　美以航行自由反制

中美南海角力的一個重點，是中方主張擁有南海「九段線」權益，但菲律賓提出、2016年有結果的南海仲裁，卻否定中國這一聲索；而美方則一直強調航行自由，對沖中國的「九段線」主張。

所謂「九段線」是中國主張的南海主權範圍，其在南海地圖上標出U形斷續線；由於在地圖上呈現9段斷續的線，故簡稱為九段線。而其形狀似牛舌，故又有「牛舌線」的俗稱。

【中美角力】美聲明幾全面否定中國南海主權聲索　為中美關係投震撼彈

【中美角力】中國使館斥美渲染南海緊張 稱堅決維護領土主權

中方主張的九段線。

中方聲對此圈內數百平方公里海域擁有主權。

九段線最早可追溯至1947年，當時的中華民國政府在此區域劃出11段主權虛線。而中華人民共和國成立，新政府把11段線調整為9段線。

1982年聯合國公布《海洋法公約》（公約）後，南海各國都向聯合國遞交本國專屬經濟區的劃分圖，中國一直到2009年，在向聯合國大陸架界限委員會提出超出200海里的大陸架的外部界限聲明書中，首次將九段綫地圖作為中國的正式聲明的一部分，自此九段綫正式成為中國南海主張的一部分。

【中美角力】南海裁決與國際法庭無關　中方曾批是「廢紙一張」

【中美角力】美軍出動E-8C指揮機 一度飛近廣東

【中日關係】日本防衛白皮書 批中國試圖改變東海及南海現狀

中國與鄰角的南海主權爭端。（網上圖片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】美軍機經巴士海峽飛入南海巡航　解放軍軍機現同空域
2020/06/26
【中美角力】美軍機經巴士海峽飛入南海巡航　解放軍軍機現同空域
【中美角力】美國關注中國南海軍演 稱破壞地區局勢穩定
2020/07/03
【中美角力】美國關注中國南海軍演 稱破壞地區局勢穩定
【中美角力】中美罕見同時南海軍演！美國雙航母6年來首聚南海演習
2020/07/04
【中美角力】中美罕見同時南海軍演！美國雙航母6年來首聚南海演習
【中美角力】南海角力不斷 解放軍報：美在南海軍事挑釁注定徒勞無功
2020/07/13
【中美角力】南海角力不斷 解放軍報：美在南海軍事挑釁注定徒勞無功
【中美角力】美聲明幾全面否定中國南海主權聲索　為中美關係投震撼彈
今日
【中美角力】美聲明幾全面否定中國南海主權聲索　為中美關係投震撼彈
地緣政治 政治 中美關係 經濟 菲律賓 中國 南中國海 聯合國

上一篇文章

【中美角力】克魯茲對被制裁感「掃興」 美國務院：持續究責侵新疆人權官員

下一篇文章

【中日關係】日本防衛白皮書 批中國試圖改變東海及南海現狀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】胡錫進諷西方虛偽：為何只放寬港人移民 14億內地人無份？
【BNO】胡錫進諷西方虛偽：為何只放寬港人移民 14億內地人無份？
【中美角力】胡錫進轉發美台軍售報道：解放軍能幾小時內拿下台灣
【中美角力】胡錫進轉發美台軍售報道：解放軍能幾小時內拿下台灣
【中美角力】中國宣布制裁美國宗教自由大使布朗巴克、參議員魯比奧等4人
【中美角力】中國宣布制裁美國宗教自由大使布朗巴克、參議員魯比奧等4人
中美迎來「關鍵一周」 傅瑩倡主動化解危機
中美迎來「關鍵一周」 傅瑩倡主動化解危機
【中美角力】中國伊朗擬簽25年「兄弟協議」 恐為中美關係投震撼彈（更新版）
【中美角力】中國伊朗擬簽25年「兄弟協議」 恐為中美關係投震撼彈（更新版）
【BNO】劉兆佳：英BNO新政只為錢　對「新香港論」毋須認真
【BNO】劉兆佳：英BNO新政只為錢　對「新香港論」毋須認真