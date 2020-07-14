▲ 【中美角力】何謂「九段線」？南海爭端重點 美以航行自由反制

中美南海角力的一個重點，是中方主張擁有南海「九段線」權益，但菲律賓提出、2016年有結果的南海仲裁，卻否定中國這一聲索；而美方則一直強調航行自由，對沖中國的「九段線」主張。

所謂「九段線」是中國主張的南海主權範圍，其在南海地圖上標出U形斷續線；由於在地圖上呈現9段斷續的線，故簡稱為九段線。而其形狀似牛舌，故又有「牛舌線」的俗稱。

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▲ 中方主張的九段線。

中方聲對此圈內數百平方公里海域擁有主權。

九段線最早可追溯至1947年，當時的中華民國政府在此區域劃出11段主權虛線。而中華人民共和國成立，新政府把11段線調整為9段線。

1982年聯合國公布《海洋法公約》（公約）後，南海各國都向聯合國遞交本國專屬經濟區的劃分圖，中國一直到2009年，在向聯合國大陸架界限委員會提出超出200海里的大陸架的外部界限聲明書中，首次將九段綫地圖作為中國的正式聲明的一部分，自此九段綫正式成為中國南海主張的一部分。

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▲ 中國與鄰角的南海主權爭端。（網上圖片）

責任編輯：鄧國強

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