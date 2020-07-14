【新冠肺炎】本港日均檢測量7500？一文看懂內地多城如何全民檢測

本港新冠疫情再次反彈，並出現大量本地確診，民眾關注當局核酸檢測能力。然而早些時候，內地的武漢、牡丹江和北京，均在短短數日內，完成百萬人甚至千萬人的檢測。其中有四點，值得其他地區借鑒。

武漢：半個月檢測990萬人

武漢市5月中展開大規模集中核酸檢測，此項浩大的工程在6月1日結束，共有近990萬人受檢。

據湖北省政府在記者會上公布，武漢這項集中核酸檢測從5月14日凌晨0時進行到6月1日午夜12時，共有989萬9,828人受檢，共篩查出無症狀感染者300人，但均不具備傳染性，且沒有人轉為確診。這項大規模檢測共花費人民幣約9億元。

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5月14日以來，武漢市疾控中心還對300名無症狀感染者的家庭及居住環境進行採樣，包括他們使用的口罩、水杯、牙刷、手機，以及地板、家具、門把手、廁所、排水孔等採樣，並採集了部分電梯按鍵、樓道物品等。在3,343份採樣中，檢測結果均為陰性。

牡丹江：一星期篩查65萬人

同樣在五月，黑龍江省牡丹江市疫情出現反覆，並出現多宗本地確診，當地政府決定展開全民核酸檢測。由於牡丹江全市人口約280萬，遠低於武漢市，因此篩查速度更快。

牡丹江在7日共篩查超過65萬人，篩查出19名無症狀感染者，均被集中隔離觀察。

北京：20多天檢測量逾千萬

北京自6月11日起爆發第二波疫情，但只花了26天，就令感染人數再次歸零。

新發地市場疫情爆發休市後，市場內8,000多名經營、採購和工作人員全部進行核酸檢測，並集中進行封閉式醫學觀察。而新發地市場周邊11個小區也實施了封閉式管理，而北京的日檢測量也迅速從每日8,000人增長至近50萬人。

6月11日至7月2日，北京市對1,006萬人進行了核酸檢測，陽性率為十萬分之三點六七。

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據美國彭博社總結北京的四大防控措施：

1.迅速採取針對性的大面積病毒檢測 2.迅速採取針對性的封鎖高風險區域 3.避免民眾到醫院造成交叉感染的局面 4.吸取教訓嚴控海外進口產品

責任編輯：尹航