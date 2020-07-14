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劉曉明：中英關係正處於重要關口 應相互尊重主權

國情動向 12:54 2020/07/14

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因港區國安法、華為5G等問題，中英關係驟然降溫。中國駐英大使劉曉明表示，中英關係正處於重要關口，雙方應切實遵守國際關係基本準則，相互尊重主權和領土完整，互不干涉內政。

劉曉明周一（13日）與英國前外相文禮彬（David Miliband）視像通話時，談到上述立場。

另外，中國駐英國大使館在《星期日郵報》（The Mail on Sunday）刊登聲明，稱中英關係歷經風雨和曲折，但只要遵守相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政、平等互利等原則，中英關係就向前發展，反之就遭受挫折，甚至倒退。

華為5G+香港問題 中英關係急凍

中方希望英方汲取經驗教訓，遵守上述原則，為中英關係健康穩定發展貢獻正能量，而不是相反。又稱中國是網絡安全的堅定維護者，受也是黑客攻擊的最大害國之一，堅決反對並依法打擊一切形式的網絡黑客攻擊行為。

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彭博引述知情人士透露，英國準備通過禁用華為5G設備的計劃，英國電訊商到今年年底將不能在5G網絡中新添任何華為組件，亦需不遲於2027年全部撤換已經安裝的華為設備。英國首相約翰遜等高層將於周二（14日）召開會議，屆時將討論這個提案，預計稍後會在下議院宣布有關決定。

劉曉明上周警告，如果英國將中國視為有「敵意」國家，並以此決定是否在英國的5G網絡中使用華為技術，那麼英國將「承擔後果」。

責任編輯：林佩怡

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