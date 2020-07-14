【中美角力】克魯茲對被制裁感「掃興」 美國務院：持續究責侵新疆人權官員

中國早前宣布制裁美國三位議員、一名官員與一個機構，以反制美方懲治新疆高官。遭點名的美國共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）回應稱，對於未能帶家人去中國過暑假感到「掃興」（Bummer）。美國國務院則表示，將持續究責侵害新疆少數族群人權的中國官員。

美國行政部門上周四以涉及重大人權侵犯為由，凍結新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳長王明山、前新疆公安廳黨委書記霍留軍等人資產，前三人被禁止入境美國，新疆公安廳也被列入制裁名單。

▲ 克魯茲對被制裁感「掃興」 美國務院：持續究責侵新疆人權官員

中方周一宣佈反制措施，宣布制裁克魯茲與另一共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）、眾議員史密斯（Chris Smith）、國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback），以及美國國會及行政當局中國委員會（CECC）。

【中美角力】中國報復美方制裁新疆官員：將對等制裁美機構及個人

【中美角力】何謂「馬格尼茨基法案」？美國據此制裁新疆4高官

得知遭北京制裁，長期對中國和伊朗立場強硬的克魯茲發推文表示：「真掃興，我原本打算去完德黑蘭後，緊接着要帶家人去北京過暑假的。」

同樣被制裁的CECC主席魯比奧也發推文稱：「我猜他們應該不喜歡我？」他隨後與CECC另一主席、民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）發表聯合聲明指出：「CECC不會被噤聲，且會持續要求美國與國際社會站在一起，揭露北京侵犯人權行徑與負責執行的官員。」

史密斯則發聲明表示，中國點名制裁他，應與他提出眾院版《維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act）有關，強調「中國威權政府壓制人民對自由及正義的渴望，我們必須持續和與之對抗的中國人民站在一起。」

【中美角力】美財長談制裁新疆4高官：將運用所有金融實力

【中美角力】反制美國 中國對涉藏表現惡劣美方人員限制簽證

美國國務院發言人則表示，中國對努力不懈揭露中國人權犯行的美國政府官員與機構祭出反制制裁，只是進一步暴露出北京不願為自身行為負責。

發言人強調：「這些威脅無法嚇阻美方採取具體行動，針對侵害新疆少數族群人權的中共官員進行究責，這些行徑包括大規模拘禁、強迫墮胎與絕育，及對宗教與文化認同進行限制等。」

中國外交部發言人華春瑩昨表示，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權力、沒有資格橫加干涉。中方捍衞國家安全發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務的決心堅定不移。

特朗普簽維吾爾人權法 華春瑩反諷：應制定非裔美國人的人權法案

【中美角力】美發報告批中國遏制宗教 中方則指疫情突顯美國人權危機

【新疆人權法】美眾議院通過法案 要求制裁壓迫維族中國官員 將交特朗普簽署

【中美角力】中國被指限制新疆維族生育 京批指控無根據 美卿稱不人道促終止

責任編輯：游昊雲