▲ 【中美金融戰】路透社：美國擬廢止審計協議 預示直接嚴管中概股

中美角力白熱化，中美金融戰或升級！路透社引述美國國務院高級官員表示，政府計劃廢止一項2013年與中國審計機關簽署的協議。此舉可能預示當局將更廣泛「壓制」在美上市、但卻意圖規避美國規定的中國企業。

路透社報道，美國計劃廢除的中美協議，主要內容是為美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）建立查閱文件流程，讓美方可翻查中國審計人員的執法資料；此協議，原本被視為美國能取得中國金融資訊的一項突破，同時也賦予中國監管機關正當性。

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但負責審計監察的美國上市公司會計監管會，長期以來抱怨中國疏於批准查閱文件的要求，使得美方無法深入了解在美上市的中國企業審計情況。

中美曾有協議 中方向美國分享中概股資訊

主管經濟成長、能源與環境事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach）表示，這種不透明性促使美國政府官員準備很快退出協議，意味監管會將放棄尋求從中方取得資訊。

克拉奇今天以電郵回覆記者提問。他說：「此舉迫在眉睫。這是國家安全問題，因為我們不能持續讓美國股東冒著風險，讓美國企業處於劣勢，並讓美國作為金融市場『黃金標準』的卓越地位受侵害。」

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另一名政府官員和3名前白宮官員表示，廢止諒解備忘錄是考量選項之一，且白宮也參與討論。

白宮對此不願置評，中國駐華府大使館和美國上市公司會計監管會也未立即回覆記者詢問。

目前還不知道特朗普政府會在何時、以何種方式撤銷協議；協議任一方須在30天前通知，且協議終止不會直接影響到在美國交易所交易的中國企業上市地位。

美抱怨中國不按協議披露資訊 感挫敗

在美上市的中國企業中，較大規模者包括阿里巴巴集團及百度公司等。

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路透社指，許多美國投資人持有中國企業的股票，而有關終止協議的討論，顯示美國當局對於這些中國企業疏於披露資訊愈來愈感到挫敗，未來很可能採取更直接壓制。此外，中美關係此刻也正因中方處理新型冠狀病毒疫情的方式及強施港區國安法等舉動而緊繃。

今年5月，美國政府成功向一個監管400億美元聯邦僱員國際退休基金的獨立董事會施壓，讓追蹤包括中國企業在內指數的計劃喊卡，理由是「因投資人揭露不全及中國法律保護引發的投資人風險」。

6月初，總統特朗普指派美國證券管理委員會（SEC）主席克雷頓（Jay Clayton）等官員，在60天內提出保護美國投資人「免受中國政府不讓註冊於上市公司會計監管會的審計事務所遵守美國證券法規」風險的建議。

美廢除協議預示不靠中國協助 直接嚴管中概股公司

上周，監管會主席鄧克（William Duhnke）說，就監管揭露及預防中國會計欺詐來說，他看不到能恰當做好這份職責的前景。

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來自美國國會的壓力也愈來愈大，共和黨主導的聯邦參議院通過一項法案，可望阻止任何連續3年不遵守監管會審計的外國企業證券在美國交易所上市，但法案還待民主黨居多數的眾議院通過、總統簽署後才能生效。

不過，部分美國投資人擔心，國會的做法可能導致他們失去高利潤的投資機會，而其他國家的投資人卻仍有利可圖。

責任編輯：鄧國強

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