【中國經濟】中國外貿渡過最困難時期 惟疫情反覆或加劇不確定性

海關總署今日公布，以美元計價，6月中國出口按年增長0.5%，進口按年增長2.7%，雙雙轉正並勝預期。分析人士指出，中國外貿二季度以來呈現穩步改善的走勢，最困難的時期預計已過，儘管疫情仍存在不確定性，但下半年仍有望延續邊際改善之勢。

海關數據並顯示中美貿易協議正在得到執行。海關總署新聞發言人李魁文稱，上半年中國對美國出口下降8.1%，自美國進口下降1.5%，貿易順差減少10.8%；並強調中美雙方應創造條件和氛圍，排除乾擾，共同落實中美第一階段經貿協議。

主要數據：

6月美元計價出口按年增長0.5%(路透調查預估中值為-1.5%) 6月美元計價進口按年增長2.7%(路透調查預估中值為-10%) 6月貿易順差464.2億美元(路透調查預估中值為586億美元) 6月以人民幣計價出口按年增長4.3%，進口按年增長6.2% 1-6月美元計價出口按年下降6.2%，進口按年下降7.1%

海通證券宏觀團隊姜超認為，前期高增的口罩等防疫物資出口增速略降，但仍處高位，而6月后海外多國疫情緩解、推進解封背景下，中採PMI新出口訂單有所回升，前期出口低迷的服裝、手機、家具等6月出口都有改善，兩者接力支撐疫情時期外需，出口整體呈現較強韌性。

多國逐步解封 出口訂單有所回升

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智表示，6月的外貿數據比預期表現要好，首先是由於中國疫情率先得到控制，特別是工業生產已經逐步恢復到正常的水平，這對貿易形成了有利支撐；另一方面是今年穩外貿的措施在持續，包括減稅降費、綠色通關、特別是防疫物資的快速通關等效果正在顯現出來；第三方面就是從區域上看，中國和東盟等經貿往來的不斷加深，包括自貿區的推進，佔中國外貿總值的比重不斷提升。

但他認為，下半年的外貿還是存在不確定性，最大​​的不確定性就是疫情的反覆，可能會影響到外貿的預期，以及全球經濟，導致外需疲弱出口訂單萎縮。未來中國還要在穩外貿穩外資上繼續發力，比如對外資限制的逐漸放寬，營造更好的營商環境等。

外貿挑戰大 下半年經濟動力主要來自內需

光大銀行金融市場部分析師周茂華指，下半年國內工業體系基本恢復正常運轉，全球主要經濟體有望延續解封復產，以及全球不少經濟體加碼刺激經濟政策呼之欲出，這有利於中國整體外貿表現。但他亦提醒，需要看到，下半年全球疫情形勢仍嚴峻，全球需求仍未恢復至疫情爆發前水平，意味著全球貿易與投資邊際改善，但仍處於收縮格局，對外貿構成挑戰，預計下半年外貿對中國經濟拖累邊際收縮。

他並指，下半年中國經濟主要驅動力主要來自內需擴張，一方面是消費潛力釋放，另一方面是國內投資需求明顯回暖。

責任編輯：蒯宇澄

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