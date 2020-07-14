【新冠肺炎】法國對等限制中國飛巴黎航班 華使館：減航班令人費解

新冠肺炎疫情肆虐全球，國際客班大減，繼美國後，法國尋求運營與中國航空公司同等數量的國際航班。法國宣布周一（13日）起，將中國國航空公司飛往法國的航班，由每周三班減至一班，以回應中國的限制措施。

中國駐法國使館發言人表示，對法方的決定深表遺憾，稱上海已同意接收法航第二個航班，並等待中國政府完成批准程序，法方卻削減中方航班，令人費解。分析認為，中國民航局的疫時國際航線政策，或面臨再次調整。

據了解， 國航 、中國東方航空 和中國南方航空 每周各有一班從中國城市飛往巴黎的航班。 根據對等安排，北京當局允許法航每周執飛3個飛往中國的航班，但據稱中國實際上只允許法航每執飛一個航班。

旅客對中法航空中斷要有心理準備

法國正密集施加外交壓力，冀北京當局批准更多的航班。同時，法國建議旅客要對中法空中聯繫中斷有心理準備。法國方面表示，兩國政府正在磋商，希望達成令人滿意的解決方案。

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中國駐法國大使館表示，法方堅持法航一家每周執飛三個航班，且目的地均是上海。但上海接待外航數量多，面臨巨大防疫壓力。上海已同意接收法航第二個飛滬航班，並等待中國政府完成批准程序時，法方卻做出強制削減中方航班的決定，令人費解。

責任編輯：林佩怡

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