【新冠肺炎】法國對等限制中國飛巴黎航班 華使館：減航班令人費解

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【中美金融戰】路透社：美國擬廢止審計協議 預示直接嚴管中概股
新冠肺炎疫情肆虐全球，國際客班大減，繼美國後，法國尋求運營與中國航空公司同等數量的國際航班。法國宣布周一（13日）起，將中國國航空公司飛往法國的航班，由每周三班減至一班，以回應中國的限制措施。
中國駐法國使館發言人表示，對法方的決定深表遺憾，稱上海已同意接收法航第二個航班，並等待中國政府完成批准程序，法方卻削減中方航班，令人費解。分析認為，中國民航局的疫時國際航線政策，或面臨再次調整。
據了解，國航、中國東方航空和中國南方航空每周各有一班從中國城市飛往巴黎的航班。根據對等安排，北京當局允許法航每周執飛3個飛往中國的航班，但據稱中國實際上只允許法航每執飛一個航班。
旅客對中法航空中斷要有心理準備
法國正密集施加外交壓力，冀北京當局批准更多的航班。同時，法國建議旅客要對中法空中聯繫中斷有心理準備。法國方面表示，兩國政府正在磋商，希望達成令人滿意的解決方案。
【肺炎疫情】國家民航局稱近期可適度增加國際航班 並提4類條件
中國駐法國大使館表示，法方堅持法航一家每周執飛三個航班，且目的地均是上海。但上海接待外航數量多，面臨巨大防疫壓力。上海已同意接收法航第二個飛滬航班，並等待中國政府完成批准程序時，法方卻做出強制削減中方航班的決定，令人費解。
責任編輯：林佩怡
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