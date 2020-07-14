【中美角力】疫苗競賽你追我趕 一文看懂中美研發誰更快

新冠肺炎香港疫情再次反彈，全球情況亦不樂觀，此時哪個國家先研發出疫苗，就掌握了抗疫主動權。中美兩大國自然開足火力，展開疫苗競賽。

美國：7月底臨床測試最後階段

美國方面，特朗普政府13日表示，已著手採購生產物資，預期在今年夏季結束前投入生產，目標在2021年初前生產3億支疫苗。

官員透露，即使未知將生產哪款疫苗，團隊現已開始物色廠房選址，未來4至6周會完成採購生產器材、原材料等工作，料在今年夏天結束之前已可投產。

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目前，政府已選出4款較潛力研發成功的疫苗，包括Moderna（美：MRNA）、強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）等。據悉，這兩家公司的疫苗研發將在7月底進入人體臨床測試的最後階段。

中國：與多國談判 招募志願者

中國方面，此前獲批可在解放軍內部使用其研發疫苗的製造企業「康希諾生物」的執行董事兼聯合創始人邱東旭日前透露，該公司正與多國談判，以招募4萬名志願者盡快啟動該公司新冠病毒疫苗的3期試驗。

邱東旭提到，在508名志願者參與的2期試驗中，關於疫苗的安全性和引發免疫反應的能力，其結果比1期「好得多」。他又表示該公司於中國在建的新工廠，到2021年初每年可生產1億至2億劑新冠病毒疫苗。

另外，浙江首個新冠疫苗生產基地日前於寧波正式奠基動工，總投資額為25億元（人民幣，下同，約28.13億港元），預計明年3月投用，希望明年上半年能在寧波實現新冠肺炎疫苗生產。

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另據彭博6月報道，中國已為一些國企員工提供了兩種疫苗，打算出國工作的員工可自願選擇由中國生物技術集團有限公司，或CNBG開發的疫苗。這樣不僅可以保護他們免受病毒侵害，他們的經歷還能讓疫苗的藥效數據更完善。

值得一提是，疫苗研發不單是商業競爭，還可提升顯示本國的技術實力、醫療地位。而且，中國作為率先爆發疫情的國家，如果能最快研發出疫苗，也有助應對別國要求調查疫情，以及向中國索賠的批評。

責任編輯：尹航