【中美角力】特朗普：世界不應忘記中國所做過的事　中方稱正履行首階段貿協

中美關係持續繃緊,美國總統特朗普重申,中美首階段貿易協議「完好無損」、仍然生效,中方有繼續採購美國貨。但特朗普再以「中國病毒」稱呼新冠病毒,並指「世人不應忘記中國對世界所做的事」。

特朗普重申:中美首階段貿易協議完好無損

特朗普周一(13日)在白宮出席圓桌會議時,被問到與中國簽署的第一階段貿易協議是否仍然完好無損,特朗普表示:

它(協議)是完整的、完好無損。 但我認為中國對世界所做的一切,即中國瘟疫(China plague),你可以將其稱為中國病毒(China virus),你可以隨意稱呼,它大約有20個不同的名稱,中國對世界所做的一切不應被忘記(What they did to the world should not be forgotten.)。但這(協議)是完整的;他們正在購買。