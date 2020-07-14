【中美角力】特朗普：世界不應忘記中國所做過的事　中方稱正履行首階段貿協

中美關係持續繃緊，美國總統特朗普重申，中美首階段貿易協議「完好無損」、仍然生效，中方有繼續採購美國貨。但特朗普再以「中國病毒」稱呼新冠病毒，並指「世人不應忘記中國對世界所做的事」。

特朗普重申：中美首階段貿易協議完好無損

特朗普周一（13日）在白宮出席圓桌會議時，被問到與中國簽署的第一階段貿易協議是否仍然完好無損，特朗普表示：

它（協議）是完整的、完好無損。 但我認為中國對世界所做的一切，即中國瘟疫（China plague），你可以將其稱為中國病毒（China virus），你可以隨意稱呼，它大約有20個不同的名稱，中國對世界所做的一切不應被忘記（What they did to the world should not be forgotten.）。但這（協議）是完整的；他們正在購買。

特朗普表示，不管中國是否購買美國貨，是他們選擇，強調中國正在採購。

▲ 美國總統特朗普重申，中美首階段貿易協議「完好無損」、仍然生效，中方有繼續採購美國貨。

中國自美進口降幅 低於整體1.8個百分點

在北京，海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，中國在應對突發疫情的困難面前，仍在信守承諾、履行中美貿易協議。上半年，自美進口降幅低於整體進口1.8個百分點，協議正在得到執行，中美貿易總值1.64萬億元（人民幣，下同），按年下降6.6%。其中，對美出口1.25萬億元，下降8.1%，自美進口3956.2億元，下降1.5%，貿易順差8517.4億元，減少10.8%。

李魁文稱，中美互為重要的貿易夥伴，中美經貿合作也是互利共贏的，在當前形勢下，雙邊經貿關係健康穩定發展，對維護中美兩國經濟穩定、對推動全球經濟盡快擺脫疫情影響都具有十分重要的意義，中美雙方應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。

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