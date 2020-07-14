【內地水災】警惕傳染病風險 世衛：丟棄洪水接觸過的食物

內地南方水災持續，世界衛生組織周二（14日）在官方微博發文，提醒洪水可能會增加霍亂、瘧疾等疾病傳播，並舉出7項民眾在洪水下的健康提示，包括丟棄與洪水接觸的所有食物。

世衛表示，洪水可能會增加水和病媒傳播疾病的傳播，例如傷寒，霍亂，瘧疾和黃熱病，指與洪澇有關的最常見風險是食水設施和死水污染，帶來化學危害並造成傷害，因此保護水源至關重要。

世衛在文章列出7大提示，提醒民眾在洪水之下，如何保護健康：

一、了解所在社區的疏散路線和警告信號，並確定容易發生洪澇或山泥傾瀉的區域

二、將所有飲用水和準備食物的水氯化或煮沸，以減少暴發水源性疾病的風險

三、請勿用洪水洗碗、洗漱和準備食物。若接觸過洪水，務必用肥皂和水洗手

四、避免步行或開車經過水災，或有積水的地區，因不知電線是否掉入水中或有否有害化學物質；而洪水期間，汽車和人也很易被沖走

五、丟棄與洪水接觸的所有食物，因食物接觸過洪水，會增加水源性疾病的風險

六、如果房屋與洪水接觸，扔掉無法用漂白劑洗滌和清潔的物品，例如枕頭和床墊。用肥皂和水及漂白劑清潔所有牆壁，地板和其他表面

七、要預防蚊蟲，若房屋位於積水或死水的地方，請用驅蚊劑並按標籤說明將其塗在衣服或皮膚上。睡覺時也穿長衣長褲，使用蚊帳