【中美角力】滬指收跌0.8% 外資大幅流出170億元創新高

市場對中美關係及南海局勢憂慮增加，內地股市今日全線下挫，滬指收跌1.1%，險守3400點。外資加速流出，通過滬股通和深股通淨賣出逾170億元，刷新歷史新高。

滬深兩市今日雙雙低開，市場避險情緒升溫，有色金屬、科技板塊等集體下挫，午後指數再度跳水，創指盤中一度跌近3%。截至收盤，滬指報3414.62點，跌0.83%；深成指報13996.46點，跌1.08%；創指報2858.67點，跌1.06%。

兩市成交額逾1.7萬億元

兩市成交額連續第七個交易日突破1.5萬億元（人民幣，下同），合計17054億元，其中，滬市成交7073億元。北向資金大幅流出173.84億元，刷新歷史新高。其中，滬股通淨流出49.95億元，深股通淨流出123.89億元。

從盤面上看，國防軍工、生物醫藥、雲遊戲板塊漲幅居前，轉基因、免稅店、光刻膠板塊跌幅居前。

中美之緊張關係進一步升溫。美國周一針對中國在南中國海大部分地區海上資源權益主張的立場變得更加強硬，稱這些主張非法。中國駐美國使館發言人周二就美國國務院涉南海聲明稱，美方聲明是渲染南海地區緊張局勢，挑撥中國與地區國家關係，對中方進行無理指責，中方對此堅決反對。

此外，美國國務院一名資深官員表示，特朗普政府計劃很快取消美國和中國審計當局之間的2013年協議，此舉可能預示著對在美國上市的中國企業進行更廣泛的壓制，因其迴避了美國的披露規則。

中美爭端擴大 市場料波動

新加坡瑞穗銀行經濟主管Vishnu Varathan表示，（中美緊張）不僅僅是節奏加快，還有許多領域被扯進這個爭端之中。他指，上一次的確是關於錢的問題，但如今，主要圍繞貿易的爭端已牽涉到政治及戰略層面，恐怕更難找到解決方案，接下來的舉措也更難猜測。

另外，華興證券最新投資者情緒指數顯示，目前A股市場的情緒指數讀數已經接近於歷史最高值，雖然中期依然看好中國股票，但對三季度的市場走勢，建議抱持更為謹慎的態度，目前完全由市場情緒驅動的漲勢未必可以持久。

招商證券則表示，近期在公募基金大規模發行、居民資金、外資加速入市的環境下，市場連續放量，強勢程度超出預期，隨著資金短期快速入市規模邊際遞減，後續市場可能會有一定波動，但波動加劇是牛市的特徵之一，目前尚未出現見頂信號。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解