龍鼓灘異象真相？東莞鴉片戰爭古戰場 驚現萬隻腐臭豬腳

▲ 位於東莞市的鴉片戰爭古戰場－－虎門鎮海灘，近出出現大量豬腳和動物內臟，有工作人員目測綿延約1公里，可能超過20噸；其中單單豬腳，估計已有約1萬隻。

位於東莞市的鴉片戰爭古戰場－－虎門鎮海灘，近出出現大量豬腳和動物內臟，有工作人員目測綿延約1公里，可能超過20噸；其中單單豬腳，估計已有約1萬隻。這些神秘豬腳和內臟，或來自沉沒貨船，與漂上香港龍鼓灘的大批發臭豬腳，屬同一來源。

東莞時報報道，從網友發來的圖片顯示，自本月11日開始，在虎門威遠島鄰近虎門大橋一帶，沙灘上發現了大量的豬腳，目測可能過萬隻。

虎門市水務局相關負責人李先生說，發現豬腳和內臟的海岸有近1公里長。

虎門大橋一帶沙灘 傳出惡臭

李先生說，11日早上巡查時，發現海灘上滿是發臭的豬腳和不明動物內臟，就立刻找人清理。它們明顯來自水上，但不清楚是從海上漂來，還是從上游河道漂來。

▲ 虎門市水務局相關負責人李先生說，發現豬腳和內臟的海岸有近1公里長。

這片沙灘附近就是海戰博物館，為十九世紀中英鴉片戰爭的古戰場。其管理人員表示，其實早在10日深夜11時左右，已發現有零星的豬腳漂上沙灘，由於夜已深，打算今天上班就進行清理。但到了11上午驚訝地看到，成千上萬的豬腳差不多鋪滿了整個沙灘，於是聯繫了市政部門前來支援。

根據虎門鎮政府微博，關於這些豬腳的來源，多部門已介入調查。

疑涉走私凍肉貨船翻沉

值得注意是，屯門龍鼓灘自12、13日也陸續驚現過百隻發臭發脹的豬腳，嚇怕在場泳客，有救生員幫忙清理，將豬腳棄置垃圾房，加上天氣酷熱，惹來不少蒼蠅。

有人懷疑，被沖上泳灘的豬腳，與日前於東莞虎門大橋一帶的豬腳的同一來源。有網民懷疑是走私豬腳，也有人擔心豬腳帶有病毒。

▲ 位於東莞市的鴉片戰爭古戰場－－虎門鎮海灘，近出出現大量豬腳和動物內臟，有工作人員目測綿延約1公里，可能超過20噸

責任編輯：鄧國強

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