【疫情反彈】地鐵車廂哪裡最易播毒？專家指站近車門最高危

香港新冠肺炎疫情再次反彈，新增本地確診連日均呈雙位數增長，市民出街尤其搭乘公共交通工具時不免會擔憂染疫風險。日本專家指出，近車門位置較多人擠迫、病毒容易停留，增加受感染風險；相反近座位範圍乘客較少，乘客被播毒風險最低。

在地鐵中：站在車門附近的區域更危險

日本京都工藝纖維大學副教授山川勝史曾经聯同日本富士電視台採訪隊，到一架模擬載滿乘客的地鐵上，研究車廂中病毒的傳播情況，並講解病毒在空氣中傳播的方式。

山川指出，病毒的擴散會受車廂冷氣影響，「如空氣中存有病毒，它會隨天花板上冷氣的風向漂浮和擴散」 ，站在車門附近、與站在座位附近之間，受感染的風險可有很大差異，站在車門附近的區域更為危險。

他解釋稱，病毒會下沉，期間或會落在人們的頭上，然後隨人們的移動，散播到其餘的空間。

【疫情反彈】本港日均檢測量7500？一文看懂內地多城如何全民檢測

【新冠疫情】限聚令禁堂食餐飲業有多慘？ 內地全聚德料上半年虧損逾億元

【疫情反彈】不明感染源在哪裡？穗專家：門柄、手機、鍵盤、滑鼠都能播毒

病毒通常會隨冷氣的風向上下流動，惟擁擠的車門附近沒有縫隙，病毒因此會停留在乘客的頭頂附近，甚至接觸到他們的鼻子和眼睛，增加受感染風險。

但要注意的是，座位範圍與車門位置截然不同。山川表示，雖然病毒會隨冷氣的風向在頭頂上方漂流，惟站在座位範圍的乘客比站在車門位置的人少；病毒在該範圍裡，可通過站者和坐者之間的縫隙降下，病毒便較難觸及到乘客，受感染風險因而較低。

山川並指由於座位間的病毒量已大幅減少，坐下的乘客在地鐵內受感染的風險為最低。

在電梯中：最裡面的位置相對好一點

同為密封空間的升降機（電梯）方面， 山川的研究發現，「無論你站在哪裡，都可能有相同的感染風險」。

他指出，由於升降機內每個人都是站着，受感染風險不會根據站立的位置而有所改變；但如如大樓樓層較高、使用升降機的時間較長，可站在升降機最裡面的位置自保，或許相對好一點。

【疫情反彈】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）

【新冠肺炎】香港疫情大反彈 世衛譚德塞：全球疫情未達頂峰（有片）

山川解釋道，「由於咳嗽時飛沫會向前噴，站在最裡面的位置並面對升降機門會相對安全，受咳嗽，打噴嚏等飛沫感染的風險會較低」。