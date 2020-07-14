【新冠疫情】專家提5招防的士播毒：上車前打開車門通風1分鐘

本港新冠肺炎疫情反彈，確診個案中包括的士司機，民眾關注搭乘交通工具過程中的染疫風險。國家疾控專家曾提出乘的士、公共巴士及地鐵的防疫指南，其中，的士司機與乘客要做好5件事，包括乘客可打開車門1至2分鐘才上車。

搭的士小貼士：上車前開門通風一分鐘

相較于公共交通工具而言，的士具有較獨立空間，要做好5方面工作︰

一是確保司機沒有感染，可以建立一個健康申報製度，進行體溫檢測，也要注意司機在全程都要戴口罩，經常做手衛生，這是對司機的基本要求。

二是車輛應該每天出車前對門把手、座位、扶手這些地方做清潔消毒的處理。

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三是行駛過程中如果條件允許，外面溫度合適的時候盡量開窗，保證比較好的空氣交流。

四是乘客上車前先打開門一兩分鐘，讓它有一個空氣交換的機會，也可以用消毒紙巾對可能碰到的位置做擦試消毒，最關鍵是乘客乘坐的時候也要全程戴口罩，乘坐結束後也要做手衛生。

五是付費時提倡無接觸式的付費。

巴士地鐵要保證通風系統正常運行

另外，對於公共交通工具，如巴士，有4方面要特別注意︰

一是公共巴士公司應該根據客流量適當地安排車輛，盡量疏散客流、降低車廂擁擠度。

二是條件允許時，行駛過程中盡量開窗通風，如果有空調系統，要在保證安全情況下盡量地增加消毒頻次。

三是乘客、司機都應該佩戴口罩。

四是乘客在乘坐時盡量保持一定距離。乘客下車以後最好做手衛生。

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至於地鐵，則有7方面建議，包括加強人員疏導，控制進站人數；增加體溫檢測裝置；增加公共設施公共區域的清洗消毒頻次，保證站台內空調正常運轉；每次出行前，對車廂內部做清潔和消毒處理，特別要注意保證車廂的通風系統正常運行。

此外，運行人員，包括站台服務人員都應該佩戴口罩；充分利用廣播、電視、海報、提示性標語等方式來宣傳相關防控知識；作為乘客在乘坐全程要戴口罩，在乘坐結束後做手衛生。